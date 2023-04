By

La madre di Michael Jackson, Katherine Jackson, ha iniziato una battaglia legale per contestare l’eredità lasciata dal cantante. A giorni la donna andrà a testimoniare in tribunale.

L’eredità lasciata dal re del pop alla madre 92enne corrisponderebbe ad un vitalizio di circa 67mila dollari. Ai figli invece sarebbero spettati ben 500milioni di dollari. Per questa la madre del cantante a giorni testimonierà all’interno della battaglia legale messa in atti per contestare tale vitalizio.

La battaglia legale iniziata dalla madre di Michael Jackson

Katherine Jackson, madre del re del pop Michael Jackson, ha iniziato una battaglia legale con l’intento di contestare l’eredità lasciata dal figlio.

Il grande cantante Michael Jackson è morto all’età di 50 anni a causa di un’overdose di Propofol, lasciando come eredi i tre figli Blanket, Prince e Paris, ai quali sono spettati ben 500 milioni di dollari. Nonostante ciò il cantante aveva pensato anche alla mamma, ad oggi 92enne, prevedendo un vitalizio di circa 67mila dollari.

Katherin Jackson fin da subito decise di fare una guerra legale con i nipoti, contestando l’eredità lasciatole dal figlio.

A giorni la donna dovrebbe recarsi in tribunale per testimoniare al processo. In aula sono attesi anche gli esecutori del testamento, John Branca e John McClain.

I due sostengono che se non fosse stato per loro, dell’eredità di Michael Jackson non sarebbe rimasto nulla.

“Quando abbiamo preso in mano la questione erano vicini al crollo grazie agli oltre 400milioni di dollari di debiti accumulati da Michael, che pesavano sui suoi asset più significativi e senza liquidi sufficienti a pagare gli interessi”.

Hanno affermato McClain e Branca.

Inoltre il mese sorso i due uomini avevano chiesto di archiviare la richiesta della 92enne affermando che con creatività e duro lavoro sono riusciti a trasformare il MJJ Business in “un’impresa redditizia”.

Katherine Jackson e la custodia dei nipoti

Dopo la morte del cantante avvenuta nel 2009, i tre figli Paris, Blanket e Prince sono stati affidati sotto la custodia della nonna Katherine. Ad un certo punto nel 2012 la donna perde completamente i contatti con i tre nipoti, per circa dieci giorni.

Poco dopo questo periodo Tj Jackson, cugino dei tre figli del cantante, viene nominato tutore insieme alla donna.

Nel 2017 infine Katherine Jackson ha presentato la documentazione per affidare totalmente la custodia a Tj.