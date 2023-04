Mina, il tanto atteso ritorno dopo oltre 30 anni: com’è diventata oggi | FOTO

Dopo oltre 30 anni, la bravissima Mina è tornata in tutto il suo splendore. Ma come è diventata oggi dopo tutto questo tempo?

Mina non si mostra più in pubblico, ma la sua voce straordinaria è sempre in prima linea. La sua ultima canzone vede due generazioni a confronto, una collaborazione con Blanco di grande successo. Le due voci si fondono, così come i due mondi molto particolari. Mina dopo 30 anni ritorna sulle scene e tutti si chiedono come sia diventata oggi: accontenta i suoi fan mostrandosi nel video della canzone cantata in duetto con Blanco senza mai lasciare nulla al caso.

Perché Mina si è ritirata dalle scene?

Musica e televisione per vent’anni, con una carriera brillante e una voce conosciuta in ogni parte del mondo, la cantante ha deciso di fare un passo indietro e scomparire dalle scene. Ci sono state altre piccole apparizioni, anche se la grande cantante non ha mai smesso di cantare e collaborare con gli artisti italiani.

La verità in tal senso non è mai emersa e le ipotesi in merito sono state tantissime, dall’aspetto fisico sino allo stress accumulato negli anni. Durante una sua intervista a Vanity Fair ha spiegato che la motivazione era legata al cambiamento dell’industria discografica, rallentando quanto più possibile.

La cantante durante l’intervista ha affermato di arrivare da un’epoca dove non era presente tutta questa tecnologia. Il suo bisogno di tempo per adeguarsi era necessario o comunque poter usare sempre gli stessi strumenti, anche se il mondo è cambiato.

Dal 1978 non è mai più apparsa in pubblico, se non in qualche frame di video o foto scattate dai media nazionali. Benedetta Mazzini, la figlia, ogni tanto posta su Instagram qualche foto della mamma rigorosamente di spalle.

Il ritorno in video dopo 30 anni

Quest’anno la grande cantante è tornata sulle scene e come sempre ha lasciato tutti senza parole. Il suo nuovo capolavoro si intitola Un Briciolo di Allegria, in duetto con Blanco. Un lavoro che ha già lasciato i fan senza parole, accompagnando il tutto da alcune critiche per la scelta fatta dalla cantante.

Una collaborazione che divide l’opinione pubblica ed è già un grandissimo successo. Le vocalità sono completamente diverse, così come il modo di cantare: ed è proprio questo il segreto del successo.

La storia della musica italiana incontra uno dei ragazzi giovani più famosi in Italia. Un video in bianco e nero, una dedica diretta e tantissimo rispetto da parte di Blanco per aver avuto l’onore di poter duettare con una grande cantante come Mina.

Blanco non ha avuto modo di incontrare la cantante, anche se la collaborazione ha lasciato il segno. Lei si è mostrata solo per un attimo, lasciando i fan increduli quasi come se attendessero una sua uscita allo scoperto.

Invece, nel video appare solo la sua figura nel bianco e nero della scena: quella silhouette iconica e riconoscibile tra mille.