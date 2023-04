I punti che mancano al Napoli per lo scudetto e quando potrebbe arrivare

A 7 giornate dalla fine il Napoli è vicinissimo ormai al suo terzo scudetto. Quanto manca agli uomini di Spalletti per aggiudicarsi il titolo.

La città, come aveva ammesso lo stesso Kim qualche settimana fa, è pronta a esplodere. Se ne è visto un assaggio nella serata di ieri, dopo la vittoria del Napoli contro la Juve che ha avvicinato tantissimo gli azzurri al titolo. Quanto manca ai partenopei per aggiudicarsi lo scudetto: le possibili combinazioni.

Napoli, lo scudetto potrebbe arrivare la prossima giornata

Il Napoli si avvicina in maniera ormai inesorabile al suo terzo scudetto, storico, che renderà la squadra di Spalletti immortale. E’ dai tempi di Maradona che i partenopei non conquistano il tricolore, nonostante negli anni siano arrivati anche molto vicini alla vittoria. Dal 1990, 33 anni di lunghissima attesa, e ormai il countdown in città è iniziato da diversi mesi. Complice il grande distacco dalla seconda, soprattutto post mondiale, il Napoli praticamente mai è stato infastidito da rivali o concorrenti.

Prima di celebrare la straordinaria stagione degli azzurri però, è il caso di “dare qualche numero”. Quali sono le combinazioni che significherebbero vittoria per il Napoli? Mancano 7 giornate al termine della stagione, e la prima in classifica ha creato un distacco dalla Lazio (seconda) di ben 17 punti (78 Napoli, Lazio 61, Juventus 59).

A disposizione rimangono 21 punti, dunque sabato prossimo qualora il Napoli battesse la Salernitana allungherebbe a +20 sulla Lazio, arrivando a 81. I biancocelesti domenica andranno a San Siro per sfidare l’Inter, e con un pareggio o una sconfitta consegnerebbero lo scudetto a Spalletti.

I 61 punti della Lazio (o i 62 in caso di pareggio) renderebbero matematicamente i napoletani campioni d’Italia, che a quel punto non potrebbero più essere scavalcati visti i 18 punti in palio nelle prossime 6 gare.

Vittoria nel recupero a Torino: “I giocatori hanno fatto un po’ di festa”

Anche Luciano Spalletti, al termine della conferenza di ieri post Juve-Napoli, ha parlato di festeggiamenti imminenti: “Giustamente i giocatori hanno fatto un po’ di festa. Poi è arrivato nel recupero e questo dà ancora più felicità“.

Ma la festa insomma, anche in caso di vittoria della Lazio a Milano, sarebbe solamente rimandata. Troppo grande il divario tra la prima in classifica e le altre squadre impegnate nella lotta per accedere alla Champions League. Un mattone importante lo ha messo comunque nella serata di ieri il Napoli con la vittoria in extremis per 1-0 ai danni della Juventus – salita a 59 dopo l’annullamento della penalità – in trasferta a Torino. Una vittoria che è servita a spazzare via i fantasmi dell’eliminazione in Champions e a ridare vita all’ambiente, che si godrà gli ultimi due mesi di campionato e preparerà i tanti attesi festeggiamenti.

Anche la scaramanzia ormai ha perso ogni significato, e la città è pronta a esplodere dopo aver atteso tutta la stagione un traguardo che adesso quasi si tocca con mano. Al ritorno dallo Stadium di Torino centinaia di tifosi si sono riversati per strada, seguendo l’autobus della squadra ed intonando cori, tra bandiere e fumogeni, la felicità dei calciatori – che hanno ripreso con i loro cellulari le immagini del corteo in festa – e di tutta una città che attende quel titolo a coronamento di una stagione quasi perfetta.