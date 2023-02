“Tra di noi non è cambiato niente”, Michelle Hunziker lo confessa a cuore aperto

Michelle Hunziker ha confessato di non aver cambiato il suo rapporto con una persona a cui tiene molto. Ecco di chi si tratta.

Una delle conduttrici più amate e conosciute della televisione italiana è Michelle Hunziker che sta per tornare in televisione con la seconda edizione del suo programma televisivo Michelle Impossible.

La prima edizione del suo one woman show aveva visto avvicendarsi sul palco molte persone che sono state fondamentali nella vita personale e carrieristica della conduttrice ed ha voluto invitarli sul palco per condividere dei momenti speciali.

Michelle Hunziker: la confessione sui social

Tra questi c’è stato anche suo marito Eros Ramazzotti con il quale la presentatrice si è scambiata un bacio a stampo facendo sognare milioni di telespettatori che si aspettavano un ritorno di fiamma.

Ma dopo pochi mesi, la donna si è fatta vedere in compagnia di Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello e famoso medico chirurgo con la quale ha vissuto per alcuni mesi una storia d’amore molto paparazzata.

Successivamente, la donna pare aver chiuso la storia per dedicarsi a sé stessa e alla sua famiglia dopo anche l’annuncio della gravidanza di sua figlia Aurora Ramazzotti che presto diventerà mamma.

Per la Hunziker questa notizia è stata una vera e propria gioia in quanto da sempre desiderava avere un figlio maschio e questa volta però avrà un nipotino e molte volte si è espressa felice di poter diventare nonna così giovane.

Durante questi mesi, spesso si è fatta vedere in compagnia del suo secondo marito Tomaso Trussardi e ancora ora non si è capito se tra i due c’è ancora qualcosa o se sono rimasti in buoni rapporti, così come accaduto con Eros Ramazzotti.

Le parole della conduttrice

Nelle ultime ore, la Hunziker ha postato sul suo profilo Instagram molte stories e tra queste ha confessato di aver mantenuto un rapporto come fosse il primo giorno con una persona che tanto ama.

Nessun suo ex fidanzato o marito, ma bensì un carissimo amico con cui per molti anni ha condiviso il palco di Zelig. Stiamo parlando dell’attore e presentatore Claudio Bisio che è apparso tra i video social della presentatrice.

La Hunziker, ha confessato che in passato si era presa una vera e propria cotta per il suo collega ma che adesso il loro rapporto è puramente di amicizia e si trovano bene ogni qualvolta che si rivedono.

E questo è stato anche documentato da molte storie divertenti che la donna ha condiviso con i suoi followers, dove la si vede in compagnia del comico intenta a fare un balletto divertente.

“A distanza di anni non è cambiato nulla”

Con queste parole, la Hunziker ha taggato Bisio spoilerando che probabilmente, sarà lui uno degli ospiti della prossima edizione di Michelle Impossible dato anche che i due erano accerchiati da molti collaboratori.

Non resta quindi che attendere l’inizio del programma per vedere nuovamente la coppia artistica su un palco come i vecchi tempi e divertirsi insieme a loro con le loro esilaranti esibizioni.