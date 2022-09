La Lazio sfida il Midtiylland, Cancellieri parte titolare

Dopo la netta e convincente vittoria al primo turno contro il Feyenoord la Lazio di Maurizio Sarri tenta la fuga nel gruppo F di Europa League, i biancocelesti volano in Danimarca con tante aspettative e la voglia di mettere un’ipoteca sulla qualificazione ai sedicesimi di finale della prestigiosa coppa europea



La Lazio vola in Danimarca per sfidare il Midtijlland, squadra ostica che in casa può rappresentare un’insidia per i biancocelesti che dovranno essere bravi a scendere in campo con il piglio giusto ed aggredire subito alti gli avversari.

I ragazzi di Maurizio Sarri vogliono dare continuità al successo ottenuto contro il Feyenoord ed ipotecare già alla seconda giornata il passaggio del turno in Europa League.

La Lazio arriva benissimo a questa sfida, galvanizzata dalla vittoria ottenuta contro il Verona la squadra capitolina proverà a vincere anche la prima trasferta stagionale europea, missione decisamente alla portata di Immobile e compagni.

La Lazio sfida il Midtijlland con la novità Cancellieri

Previsto un ampio turnover per Maurizio Sarri che in Danimarca non avrà Zaccagni e Lazzari e farà riposare il fenomenale Milinkovic-Savic di questo inizio di stagione.

Partirà invece titolare Luis Alberto che proverà a supportare la fantasia di Felipe Anderson Cancellieri che completeranno il tridente insieme a Ciro Immobile.



Non chiamiamolo turnover, Sarri in conferenza stampa lo ha chiamato “spirito di sopravvivenza” lanciando un chiaro messaggio alla squadra affermando che in campo andranno sempre i migliori possibili per quella determinata partita.

In porta conferma per Ivan Provedel, possibile turno di riposo per Patric con Gila a comporre la difesa centrale insieme ad Alessio Romagnoli.

Adam Marusic e Hysaj saranno gli esterni di difesa con Cataldi e Vecino a completare il centrocampo insieme a Luis Alberto.

La differenza tattica tra le due squadre è evidente ma i biancocelesti non dovranno commettere l’errore di sottovalutare una partita che potrebbe portare i capitolini al comando del Gruppo F già dopo due giornate di Europa League.

L‘Europa è uno degli obiettivi stagionali della Lazio, Maurizio Sarri ha già vinto questo trofeo alla guida del Chelsea e proverà a portare la squadra fino in fondo in una competizione sempre affascinante ed estremamente competitiva.

Appuntamento alle 18:45, la Lazio cerca una vittoria in trasferta per dare alla propria stagione quella continuità che nelle ultime stagioni è sempre mancata e che quest’anno sembra finalmente essere entrata nella testa e nelle gambe dei giocatori biancocelesti.