€500 euro bonus bollette, la scadenza è imminente: sbrigati a fare domanda

È un bonus bollette da 500 euro che potrebbe salvare in questo periodo. La scadenza è alle porte, bisogna richiederlo subito.

È il momento di andare avanti e cercare dei modi concreti per non restare fermi, soprattutto in considerazione dello scenario che si sta presentando davanti agli occhi di tutti. Nascono bonus e aiuti di ogni genere per rispondere alle necessità degli italiani, alcuni di questi hanno però una scadenza molto breve e bisogna fare in fretta. In particolare, questo bonus bollette da 500 euro si rivela essere interessante: come richiederlo e quali sono i requisiti?

Aiuti in scadenza per gli italiani

Ci sono dei bonus e degli aiuti che vengono erogati alle famiglie italiane, soprattutto per chi presenta un reddito basso. L’aumento della vita e delle materie prime ha portato la maggior parte delle persone a richiedere un aiuto veloce e concreto per arrivare a fine mese, per pagare le utenze e cercare di risparmiare il più possibile.

Uno studio svolto da Assoutenti ha messo l’accento sulle spese degli utenti: 1.231 euro in più del 2020 solamente per pagare le bollette. L’aumento in percentuale viene tradotto in 93% per il 2021/2022, ma gli economisti hanno già avvertito che questo dato si a destinato a salire vertiginosamente.

In uno scenario futuro non propriamente positivo, questo bonus bollette da 500 euro è molto interessante. Uno sconto che si aggiunge a tutti bonus che sono stati erogati dal Governo uscente, sempre studiati a favore delle famiglie con reddito basso.

Bonus bollette da 500 euro con scadenza imminente

Il nuovo bonus bollette da 500 euro è una buonissima notizia, ma la sua scadenza è prevista per 16 settembre 2022. Questo è un contributo una tantum che è stato concesso da una amministrazione comunale in particolare, pensando ai nuclei familiari che non riescono ad arrivare a fine mese.

Il Comune di Seregno ha lanciato questa iniziativa, ma ci sono moltissimi comuni italiani che stanno mettendo sul tavolo strumenti di questo tipo. Il bonus in questione prevede uno sconto in bolletta pari a 500euro, già pubblicato nel mese di giugno e in scadenza al 16 settembre 2022.

Al comune sono arrivate più di 900 domande e sino alla scadenza si può inviare la propria, al fine che venga presa in considerazione. Come si può intuire è un aiuto destinato alle sole famiglie residenti a Seregno – Brianza – con ISEE non superiore ai 30.000euro.

Requisiti e caratteristiche del bonus bollette

Il finanziamento messo a disposizione dal comune della Brianza è di 250.000 euro ed è finalizzato a dare un aiuto concreto alle famiglie, per il pagamento delle bollette. È importante evidenziare che questo aiuto si estende a tutti coloro che ospitano in casa dei rifugiati ucraini.

Chi presenta la domanda deve essere intestatario di una utenza domestica, avere la residenza a Seregno e un ISEE non superiore a 30.000 euro valido. A seguito della scadenza, il Comune valuterà tutte le domande e distribuiranno il bonus in considerazione di alcuni aspetti: