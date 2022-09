La Juventus va a Monza, Allegri ha bisogno dei tre punti

Sono giorni di alta tensione in casa Juventus, dopo la sconfitta con il Benfica in Champions League la tifoseria bianconera è divisa a metà tra chi crede ancora in Massimiliano Allegri e chi chiede a gran voce l’esonero del tecnico livornese



La partita di oggi contro il Monza è già fondamentale per la stagione della Juventus che ha l’obiettivo di vincere per non perdere ulteriore terreno dalle capoliste della classifica.

Nella serata ci saranno Roma-Atalanta e Milan-Napoli, Allegri vuole approfittare di questi due big match per cercare di accorciare in vetta alla classifica.

Il tecnico livornese ha più volte affermato di sentirsi la soluzione e non il problema di questa squadra, oggi a Monza la sua Juventus ripartirà da Angel Di Maria, finalmente in ripresa e pronto per trascinare il club piemontese.

Il numero 22 argentino agirà dietro a Dusan Vlahovic che oggi dovrà rispondere sul campo alle tante critiche subite dopo la sfida di Champions League.

La Juventus di Allegri riparte da Monza

Partita fondamentale per Massimiliano Allegri che deve assolutamente vincere per ridare tranquillità all’ambiente e cercare di accorciare una classifica che senza i tre punti di oggi potrebbe complicarsi ulteriormente.

Tornato per circa venti minuti nella sfida con il Benfica Angel Di Maria è pronto a tornare titolare per riprendersi la Juventus che ha assoluto bisogno della qualità e delle giocate dell‘argentino.

In cabina di regia agirà di nuovo Leandro Paredes con Weston Mckennie e Fabio Miretti che giocheranno al suo fianco per innescare la velocità delle punte.

Partita fondamentale però anche per il Monza che in settimana ha esonerato Giovanni Stroppa affidando la panchina a Raffaele Palladino che oggi farà il suo esordio assoluto in Serie A come allenatore.

Entrambe le squadre hanno assoluto bisogno di una vittoria e non possono accontentarsi di un pareggio.

Sia per Juventus che per Monza, seppur per obiettivi ovviamente diversi, le ambizioni sono altissime ed il deludente inizio di stagione ha ridimensionato le pretese della società.

Il centrocampo dei padroni di casa sarà gestito da Nicolò Rovella che dopo aver disputato le prime partite in maglia bianconera è stato girato in prestito secco al Monza, oggi il giovane centrocampista avrà l’occasione di mettersi in mostra contro la sua Juventus.

La partita di oggi ci dirà tanto sulle condizioni fisiche e mentali di questa due squadre, Juventus e Monza non possono più permettersi di sbagliare.