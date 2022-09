Cosa noti dall’immagine? Questo dettaglio svela il tuo più grande timore in amore

Conosci il tuo più grande timore in amore? Questa immagine può aiutarti a chiarire le idee scavando nel profondo per arrivare ad una risposta certa, mai scontata.

L’amore è un sentimento così concreto, ma allo stesso tempo astratto. Ci sono varie forme di amore che si possono provare in svariati modi. Una sensazione indescrivibile che riempie di gioia o di dolore. Tutto questo porta ai timori in amore che ognuno di noi possiede e nasconde. Attraverso questo test ci divertiremo a scoprire un lato curioso nascosto nell’inconscio, che fa emergere la vera paura che si ha in amore e nei confronti di questo sentimento complesso.

Amore, perché si ha paura?

La parola amore è stata usata da poeti e scrittori sin dalle epoche antiche, tanto che il vocabolario italiano la definisce come un sentimento di affezione con il desiderio di procurare solo il suo bene e stare in sua compagnia.

Ovviamente, ci sono svariate forme di amore e sono tutte accomunate dalla voglia di far stare bene e di ottenere la sua felicità. Ma l’amore ha due facce e non sempre riesce a dare il meglio, trasformandosi in dolore e timore.

Da secoli, questo è il sentimento che ha legato le persone e sembra proprio che nessuno possa rinunciarci, tanto che prima o poi tutti cedono e si lasciano andare. Nonostante nasca come sentimento positivo, spesso e volentieri è così forte da spaventare.

Le brutte esperienze attuano un effetto domino contrario, tanto da allontanare il sentimento e farsi del male. Insomma, il timore e la paura fanno parte dell’amore e con un test possiamo scoprire – divertendoci – quale sia il dolore predominante.

Test immagine: scopri il tuo più grande timore in amore

Avere timore in amore è del tutto umano e si concentra su una serie di fattori, dall’insicurezza sino alla gelosia. Per capire quale sia la nostra paura più grande in amore, divertiamoci ad osservare questa immagine: qual è la prima figura che colpisce lo sguardo e la curiosità?

Una volta che abbiamo scelto la cosa/figura che ci rappresenta andiamo a scoprire il risultato:

Farfalla

Questo bellissimo animale segna il tempo e in amore si teme che il sentimento non possa durare per sempre. A tutto questo si aggiunge l’impossibilità di cambiare il destino e il non voler lasciare che faccia il suo corso. La vera domanda da porsi è se questo sentimento sia reale oppure no, se ci sia una base di onestà reciproca oppure la coppia si nasconde qualcosa. Il consiglio è di parlare con il partner per far emergere quelli che sono tutti i dubbi, fino a prendere consapevolezza di un sentimento forse oramai al limite.

Uva

L’uva è la figura che abbiamo visto come prima? Ecco, in questo caso abbiamo paura che l’amore sia arrivato alla fine. Proviamo tristezza e un senso di angoscia, perché è una coppia che non esiste più se non sulla carta. La verità è che i comportamenti del partner non lasciano molto all’interpretazione, tanto che oramai il cuore è infranto e le speranze per un futuro insieme sono vane. Non c’è più amore o una delusione forte ha rotto l’equilibrio?

Uccelli

In questo caso siamo dei pessimisti e non riusciamo a vedere il bello della coppia e di questo grande amore. Il concetto è semplice: vivendo nella paura si porta la relazione alla deriva. Oppure si potrebbe anche pensare di non stare con la persona giusta, ma lasciarla andare è troppo difficile. Bisogna prendere delle decisioni e immediate per il bene di tutti.

Teschio

Il timore più grande in amore è perdere noi stessi e non avere più personalità, spazi e libertà. Si ha paura di restare fermi in catene e annullarsi completamente per il bene di un altro. Se il pensiero è questo significa che accanto non si ha la persona giusta, o semplicemente è meglio stare da soli.