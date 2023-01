La Juventus riparte da Chiesa: è lui “l’acquisto” di gennaio

Dopo aver ripreso la propria marcia e chiuso il 2022 con sette vittorie consecutive la Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a ripartire da Federico Chiesa che a partire dalla trasferta di Cremona tornerà a trascinare la squadra.

Il numero 7 ha lavorato duramente in questi mesi ed ora è pronto a tornare decisivo sia in Serie A che in Europa League.



Buona sensazioni dalla Juventus che esce soddisfatta dalle ultime amichevoli giocate con la certezza di aver ritrovato un gruppo forte e capace di tenere alta la concentrazione all’interno delle partite.

Max Allegri è riuscito a ridare entusiasmo e fiducia a tutto il gruppo ed ora la squadra proverà a completare quella che sarebbe una clamorosa rimonta sul Napoli capolista.

Mercoledì i bianconeri ripartiranno da Cremona e si affideranno al grande ex Nicolò Fagioli, protagonista nella scorsa stagione della clamorosa promozione ottenuta dal club lombardo.

Allegri però ha recuperato anche Federico Chiesa che, dopo aver totalmente saltato la prima parte di stagione, è pronto a riprendersi la squadra sulle spalle sia in Serie A che in Europa League.



Alex Sandro is expected to leave Juventus as free agent in June. There are no discussions ongoing to extend the current contract expiring at the end of the season. 🇧🇷 #Juventus

Juventus have option to extend the deal for one more year but they’re not considering that as of now. pic.twitter.com/pYZFzCQUeh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2023