La Juventus punta Pau Torres!

Dopo aver piazzato i colpi Di Maria e Pogba, la Juventus vuole sistemare anche la difesa provando ad assicurarsi le preparazioni di Pau Torres, giocatore letteralmente esploso nell’ultima Champions League con il Villareal.



Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini continuano a lavorare con il Bayern Monaco per chiudere la trattativa che dovrebbe portare Matthijs De Ligt a Monaco di Baviera.L’olandese è il primo obiettivo deo bavaresi che nell’ultimo mese hanno intensificato i contatti con Rafaela Pimenta, procuratrice del numero 4.

In Settimana è atteso un nuovo incontro tra Salihamidžić e la dirigenza bianconera che ,dal canto suo, si aspetta un’offerta vicina alla richiesta di 90 milioni fatta nelle scorse settimane.

Il Bayern Monaco ha già avuto l’ok da parte del calciatore che ha rifiutato il rinnovo con i bianconeri e ha dato la propria disponibilità al trasferimento in Bundesliga.

Sfumata l’ipotesi Koulibaly, volato a Londra sponda Chelsea, i bianconeri hanno avviato i primi contatti con il Villareal per trattare il difensore Pau Torres.



Il giovane spagnolo, proprio come De Ligt tre anni fa, ha di fatto eliminato la Juventus dall’ultima edizione della Champions League, segnando all’Allianz Stadium il gol della qualificazione del suo Villareal ai danni di Vlahovic e compagni.

Il sottomarino giallo valuta il proprio numero 4 circa 50 milioni di euro, i bianconeri puntano ad ottenere subito il consenso del giocatore per poi sfruttartla durante la trattativa ed ottenere uno sconto da parte della società semifinalista dell’ultima edizione di Champions League. Ad oggi, difficile ipotizzare una trattativa lampo, tanto dipenderà da De Ligt, la sua uscita potrebbe velocizzare l’operazione Pau Torres.

Allegri in conferenza stampa pre-tournee americana è stato chiaro, dovesse andar via De Ligt la Juventus tornerà sul mercato.Le prossime settimane saranno decisive, la nuova Juventus sta nascendo ed ha voglia di colmare il prima possibile il gap con le milanesi per tornare a lottare per lo scudetto e disputare una Champions League da protagonista.

La Juventus inoltre continua a monitorare la situazione legata a Bremer, il difensore brasiliano ha un accordo sia con i bianconeri che con i nerazzurri, la sensazione è entrambe le società siano davvero vicine al giocatore e che nelle prossime settimane si potrebbe scatenare una vera e propria asta con il Torino pronto ad ascoltare tutte le eventuali offerte.

🚨🚨 First talks between Villarreal – Juve for #PauTorres have already started: high request of €50 million. The player will leave the club in the summer: Pau Torres and his agents like Juventus. [GdS] pic.twitter.com/bXL3PiXsrt

— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) July 13, 2022