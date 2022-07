Maurizio Costanzo, l’avete mai visto in costume? Non crederete ai vostri occhi | FOTO

Maurizio Costanzo in vacanza beccato dalle telecamere in costume, la foto inaspettata che nessuno si aspettava.

Maurizio Costanzo è stato recentemente oggetto del web durante un dialogo affrontato con il professore Raffaele Morelli in merito ad un argomento a dir poco in voga negli ultimi giorni.

Di altro non può trattarsi se non della presenza sui social e persino in tv della giovanissima Elisa Esposito e del suo modernissimo “parlato in corsivo” andato virale ovunque, facendo la sua comparsa sulla bocca di tutti, tra i quali anche il famoso e amato conduttore di “Facciamo finta che”, trasmissione di R101.

Ma se il nuovo modo di esprimersi dei giovani ha tirato fuori tanto scalpore, cos’è che lo ha fatto o che lo faceva qualche tempo fa?

Maurizio Costanzo e la foto shock

Di fatti durante una vacanza della coppia dei due conduttori, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, una foto shock ha fatto in pochissimo tempo il giro di Italia, suscitando il più completo caos a livello nazionale.

Sembra, infatti, che nella foto venisse ritratto un nudo e crudo Maurizio Costanzo, coperto solo ed esclusivamente da un telo retto proprio dalla moglie a bordo piscina.

Scatti oramai risalenti al 1991, che allora erano fonte di gossip sfrenato e commenti tra gente spiazzata e chi indignata che queste immagini, ritraenti in tutto e per tutto la privacy di una persona venissero pubblicate online o sulle riviste.

Immagini a dir poco imbarazzanti che però, al giorno d’oggi, probabilmente non susciterebbero tutta questa gran sorpresa. Foto che di pudore, visto quel che oramai popola il mondo dei social, ne hanno anche fin troppo.

Sembra assurdo, infatti, che in quegli anni un semplice scatto di una giornata in piscina di un uomo che in fin dei conti non mostra quasi nulla, per giunta non di sua volontà, suscitasse così tanto scalpore negli appassionati di gossip, che attendevano scoop del genere come pane quotidiano.

Ad oggi il pane quotidiano è vedere gente quasi completamente svestita, assurdo ma vero.