Il campo, anche questa sera, ha dato la sua sentenza e non può essere contestato. In Europa League, i sentimenti delle nostre squadre sono esattamente gli stessi: la Roma non conclude il suo percorso in Europa ed elimina il Feyenoord dopo una partita intensissima. Va bene anche alla Juventus che supera lo Sporting – che in precedenza aveva eliminato l’Arsenal – e troverà il Siviglia in semifinale. Male la Fiorentina che rischia contro il Lech, ma poi accelera e, pur perdendo 2-3, va comunque avanti e troverà il Basilea, che ha eliminato il Nizza. Ecco il racconto di tutte le partite delle nostre italiane.

La Juventus non ha fallito l’appuntamento con il passaggio del turno, anzi. I bianconeri hanno pareggiato con il risultato di 1-1 e sono arrivati in semifinale. La Roma torna a casa dopo una qualificazione pesantissima, dopo una partita combattuta e ricca di emozioni dei giallorossi, che perdono Georginio Wijnaldum e Chris Smalling per infortunio. In Europa League il dato pesante è l’eliminazione del Manchester United per mano del Siviglia, la squadra che si conferma padrone di questa competizione europea. Scendendo in Conference League, c’è da metabolizzare il successo dell’AZ Alkmaar a cui sono serviti i rigori per superare il turno contro l’Anderlecht. Avanti anche Basilea, West Ham e la nostra Fiorentina, nonostante i momenti di ansia quando al Lech sembrava riuscita la rimonta pazzesca.

La Juventus resta in Europa League, Rabiot ancora in gol. La Roma passa contro il Feyenoord ai tempi supplementari

L’Europa League entra nel vivo e con lei anche tutte le sue sentenze. Non va alla stessa maniera a Juventus e Roma, ma quasi, perché dopo i tempi supplementari passano anche i capitolini, che troveranno il Bayer Leverkusen. I bianconeri superano lo Sporting, e non era facile: saranno loro ad andare avanti nella competizione dove il prossimo step è il Siviglia. Gli spagnoli danno spettacolo in casa, nonostante avessero davanti il Manchester United e non si fanno rimontare. Contro la Juventus si sfideranno due tradizioni, due squadre vincente e l’emozione sarà molto alta. Ma ora entriamo nel vivo nel racconto delle singole partite delle italiane.

ROMA-FEYENOORD 4-1 – La partita tra Roma e Feyenoord era accompagnata da molti sentimenti. In primis, l’emozione e la responsabilità di giocare un quarto di finale di Europa League. Poi, il senso di rivalsa o di conferma, dipende dai punti di vista, dato che si tratta di fatto dell’ultima finale di Conference League, che vinsero i giallorossi. Ancora, dalle rivalità tra ultras, quei danni alla città più bella del mondo che gli olandesi hanno minacciato ancora una volta di devastare, nonostante i divieti. Sul campo le cose sono parse decisamente equilibrate, ma poi ha prevalso l’ottimo stato mentale, il gran momento di forma degli olandesi, primissimi anche in Eredivisie.

Dopo la vittoria di misura del Feyenoord all’andata, José Mourinho inizialmente lascia in panchina Paulo Dybala acciaccato e va in campo con una squadra molto abbottonata, con Wijnaldum avanzato e tanti muscoli per cercare di prevalere sulla grinta del Feyenoord. Il risultato è un po’ diverso da quello previsto: la squadra della Capitale non crea poi tanto. Poi non lo fa neanche il Feyenoord e il primo tempo finisce con il risultato di 0-0. Al 32esimo del primo tempo, Salvatore Foti, vice di Mourinho, viene espulso perché ha dato una manata a Gimenez perché voleva prendere il pallone il più velocemente possibile per velocizzare il gioco. Era già stato espulso sia nel derby contro la Lazio, sia in Coppa Italia contro la Cremonese.

A inizio ripresa, i giallorossi cercano di fare di più. Al 60esimo questo sforzo paga: Leonardo Spinazzola torna protagonista nella partita più importante e scardina le linee difensive degli olandesi, portando i suoi in vantaggio. Ora i conti sono pareggiati e tutto è in gioco per la qualificazione. Poco dopo il 70esimo finisce la partita di Idrissi, uno dei talenti più pericolosi del Feyenoord e, al suo posto, entra Igor Paixao.

La Roma, però, schiaccia gli avversari nella loro metà campo cercando di arrivare alla rete che varrebbe la qualificazione. Ci prova El Shaarawy con una grande azione personale, ma il tiro dell’italiano non sfonda il muro degli olandesi. Al 74esimo, Mourinho capace di aver bisogno di forze e qualità fresche per tentare di portare a casa il bottino pieno e allora mette in campo Dybala per Zalewski, ma anche Abraham e Ibanez al posto di Belotti e Llorente. Al 77esimo, la Roma riesce ad andare in vantaggio: Cristante segna su assist di Abraham, ma il bomber inglese ha spinto e la rete viene annullata.

Si fa male anche Smalling e Mourinho è costretto a sostituirlo con Celik, in attesa di valutare le condizioni di uno degli uomini più importanti per Mourinho. All’80esimo, arriva la doccia fredda per i padroni di casa: Paixao trova una deviazione essenziale in area di rigore e spiazza totalmente Rui Patricio. Uno a uno e così la qualificazione torna in Olanda. La Roma ci prova, ma manca sempre qualcosa nell’ultimo passaggio. Al 90esimo la partita cambia ancora e con il colpo del campione: Dybala in area di rigore è autore di una giocata impressionante. Lo stop è magnifico con il destro, con il mancino invece arriva un colpo secco sul secondo palo che non lascia scampo al portiere avversario. Ora è 2-1, ma per davvero, e la Roma cerca di attaccare per eliminare subito gli olandesi. Al 93esimo, l’Olimpico è a un passo dall’esplodere: Dybala si libera nello strettissimo e calcia in porta, ma l’estremo difensore riesce a neutralizzare la conclusione. Al 95esimo, c’è un’altra mischia clamorosa nell’area di rigore che si conclude con rimpallo pericoloso con la testa di Abraham. L’arbitro fischia tre volte e decreta i tempi supplementari.

Alla ripresa, la partita si gioca molto a centrocampo e il match si riempie di contrasti. Dybala subisce un colpo, ma si rialza poco dopo. Nella stessa azione, si fa male anche Pellegrini dopo un pestone, poi recupera. Un minuto dopo, arriva la più grande occasione per il Feyenoord, ma da pochi passi Gimenez spreca con il mancino. In questa fase, fanno meglio gli olandesi, ma non riescono a capitalizzare la mole di gioco creata. Allora esce ancora la Roma: Dybala ci prova ancora con un tiro a giro dalla distanza, ma il portiere devia in calcio d’angolo. Nell’azione successiva, i giallorossi colpiscono un altro palo, il secondo della serata. Su calcio d’angolo dalla sinistra, Ibranez colpisce di testa, ma il legno lo blocca. Abraham da pochi passi non riesce a ribadire in rete.

Ora le squadre sono stanche e si aprono, con la partita che diventa molto più aperta ai gol, da una parte e dell’altra. Il possesso palla, però, è soprattutto giallorosso e con la Joya che sembra tarantolata sulla trequarti. Al 101esimo, la Roma trova la zampata decisiva di El Shaarawy per la qualificazione: l’esterno sfrutta un ottimo assist di Abraham e conclude una grande azione per il gol del 3-1. L’esultanza dello stadio è impressionante per intensità ed emozione: in questo momento la Roma è in semifinale di Europa League. Al 104esimo, Dybala può provarci ancora a campo aperto con il Feyenoord che ora ci prova forte per rimettere in piedi la qualificazione, ma l’argentino viene recuperato e l’azione si perde. Due minuti dopo, la Roma va a un passo dal 4-1: Mancini offre un grande assist per Abraham che spreca, ma l’inglese è in fuorigioco. Termina il primo tempo supplementare e la sensazione è che i padroni di casa ne abbiano di più dei loro avversari.

Il Feyenoord non si arrende e cerca di mischiare le carte con un triplo cambio: entrano in campo Lopez e Dilrosun al posto di Hartman e Trauner. Anche Mourinho opera un cambio con Kumbulla che entra al posto di un El Shaarawy stremato. Dybala inizia a perdere anche un po’ di tempo e viene ammonito. Al 108esimo, la Roma è un passo dal chiudere definitivamente la partita e ce la fa: Dybala lancia Abraham e arriva il gol di Pellegrini, ma l’inglese viene fermato per fuorigioco. Al Var, però, la posizione di inglese viene verificata ed è regolare. Ora il capitano, al quarto gol della sua Europa League, porta vicinissima la squadra giallorossa dalla qualificazione e con due reti di distacco. Nel finale viene espulso Gimenez, protagonista nell’episodio con Foti nel primo tempo, per un intervento terribile su Mancini. Gli ultimi attacchi del Feyenoord fanno solo il solletico ai diretti avversari: la Roma va avanti e si qualifica in semifinale dove sfiderà il Bayer Leverkusen. E già questo è un grande risultato per le nostre squadre italiane.

SPORTING-JUVENTUS 1-1 – La Juventus suda un po’, ma alla fine ce la fa a superare il turno contro lo Sporting. Si tratta di un risultato importante in un momento fondamentale della stagione e poche ore dopo che la Vecchia Signora ha momentaneamente recuperato 15 punti in classifica in Serie A che è comunque meglio di prima.

Sul campo c’è da difendere il vantaggio dell’andata e, quindi, difendersi, saper soffrire e poi ribaltare la partita in contropiede, di fronte a chi alla vigilia, pur rispettando l’avversario, aveva sottolineato di crederci e fortemente alla rimonta. L’ha fatto anche affermando di sapere per bene come giocano i bianconeri e con tutte le motivazioni del caso. Effettivamente, lo Sporting è una brutta gatta da pelare per la Juventus, pur essendo solo la terza forza del Portogallo. I padroni di casa giocano bene, fanno girare il pallone e aspettano di fare male.

La Juventus, però, se l’aspettava e riesce spesso a pungere i diretti avversari. Non ci vuole molto perché la partita si metta sui binari giusti: Adrien Rabiot va ancora a segno, confermando una verve realizzativa straordinaria e firma il gol del vantaggio. I portoghesi, nonostante ora la qualificazione sembri lontanissima, si riversano in attacco a caccia del pareggio e lo trovano. L’arbitro assegna un calcio di rigore e Marcus Edwards non sbaglia. Con il passare dei minuti, però, e soprattutto nel secondo tempo vanno scemando i tentativi dello Sporting, che gli ospiti comunque sembrano controllare bene ed emergono le qualità difensive della Juventus. Praticamente, nella ripresa, la squadra di Massimiliano Allegri non subisce nulla e porta a casa un obiettivo storico, eliminando la squadra che ha tolto dal novero l’Arsenal. Al 71esimo, il tecnico livornese decide che è l’ora di chiudere la partita di Vlahovic, ma comunque non arretra e sceglie di schierare Arkadiusz Milik. Anche stavolta, il bomber serbo, a parte un paio di tentativi a inizio secondo tempo, non è riuscito a lasciare il segno in zona gol.

Non è l’unico a uscire, perché Allegri mette in campo anche Federico Gatti e Paul Pogba, al posto di Gleison Bremer e Fabio Miretti. Forze fresche fondamentali in difesa e a centrocampo per blindare il risultato e la qualificazione. A questo punto, lo Sporting ci prova e cercando di smuovere la Juventus dal punto di vista difensivo, ma non riesce nell’intento. I portoghesi cercano gli attacchi finali, ma non riescono più a passare e la Vecchia Signora vola direttamente in semifinale dove troverà il Siviglia.

Per quanto riguarda tutte le altre, è da segnalare il trionfo proprio degli spagnoli contro il Manchester United. I Red Devils, infatti, vengono sconfitti con il risultato di 3-0 e vengono eliminati, a sorpresa, dalla competizione, ma per mano di una squadra che questa competizione ce l’ha nel dna. Bene anche il Bayer Leverkusen che non soffre mai, approccia molto bene la partita e alla fine batte per 1-4 i Royal Union. Le semifinali designate sono, quindi, Roma-Leverkusen e Juventus-Siviglia.

La Fiorentina affronterà in semifinale di Conference League il Basilea. L’AZ Alkmaar, che aveva eliminato la Lazio agli ottavi, se la vedrà contro il West Ham

La Fiorentina di Vincenzo Italiano era l’unica italiana ai quarti di finale di una competizione europea che non aveva una compagna della Serie A. La Lazio di Maurizio Sarri, infatti, ha abbandonato la Conference League nel turno precedente, contro l’AZ Alkmaar – che per altro è arrivata in semifinale ribaltando il risultato dell’andata, ai rigori, contro l’Anderlecht -, e lo ha fatto da retrocessa dell’Europa League. Insomma, come è arrivata la Viola, è tornata a essere anche in questi quarti che ha saputo superare con brillantezza, almeno nella partita in Polonia, e anche un po’ di timore, specie nella gara dell’Artemio Franchi, casa loro.

FIORENTINA-LECH 2-3 – Brivido perché il Lech, difficilmente da quello che si credeva, non è venuto in Italia ad ammirare la bellezza del David di Michelangelo messo di fronte a quella meraviglia architettonica che è Piazza della Signoria, è venuto per dare non poco filo da torcere a una squadra che non perdeva, tra campionato e coppe – e anche di tutti i generi, considerato che si sta giocando anche una finale del torneo internazionale, e un piede ce l’ha già a Roma, salvo sorprese, chiaro -, dall’11 febbraio, dalla partita contro la Juventus, che ora è tornata terza dopo che il Collegio di garanzia del Coni ha deciso di toglierle la penalizzazione di 15 punti, e poi chissà. Una squadra che, forse, è stata troppo tranquilla di aver già archiviata la pratica la settimana prima. Eppure in Europa nulla è scontato, neanche che non si riescano a recuperare tre gol di scarto per andare a giocarsela quantomeno ai supplementari.

Dallo psicodramma di un extra-time, che avrebbe affaticato ancora di più una squadra che è quella che, in Italia, al momento ha dovuto affrontare più partite di tutte – è stato Riccardo Sottil a risollevarla al 78esimo, dopo che dal 65esimo, con il raddoppio dei polacchi su rigore con Kristoffer Velde, e lo 0-3, quattro minuti più tardi, di Artur Sobiech, era stato buio e lotta. Tredici minuti intensi in cui si è tirato un sospiro di sollievo quasi, ma che non hanno deconcentrato la Fiorentina dall’obiettivo che in realtà è sempre stato arrivare in semifinale, e quindi la firma sul match, nonostante la sconfitta, al 92esimo ce l’ha messa anche Gaetano Castrovilli, entrato al posto di Giacomo Bonaventura al 70esimo.

NIZZA-BASILEA 1-2 (d.t.s.) – Tra le prime dodici squadre d’Europa, quindi, ci sono anche loro, gli uomini di Italiano, che continueranno a portare alta la bandiera e lo faranno contro il, . Ad aprire le danze, subito ci pensa Gaetan Laborde, con assist di quel Aaron Ramsey che la Juventus non ha saputo valorizzare, nonostante i milioni di ingaggio, a portare avanti i padroni di casa, che al 86esimo hanno ricevuto una doccia gelata, di quelle che fanno male, perché Jean-Kevin Augustin, su assist dell’ex Roma Riccardo Calafiori, pareggia i conti e manda tutti ai supplementari.

Se durante i canonici 90 minuti la doccia era stata gelata per i francesi del Nizza, al 98esimo la partita si trasforma in un incubo per il gol di Kasim Adams che manda per la seconda volta in vantaggio i suoi dopo i dodici minuti della gara di andata. Sono i minuti che più contano, però, quelli di ora perché valgono una semifinale, anche nella bellissima Firenze.

AZ ALKMAAR-ANDERLECHT 3-0 (d.c.r.) – Ecco, tornando al tecnico della Fiorentina, chi dovrà studiare, magari, ancora, sicuramente una sarà la squadra che ha battuto i biancocelesti, dicevamo. Quegli olandesi che sono quarti in classifica in Eredivisie, alle spalle di un Feyenoord che per due volte di fila, soprattutto dopo la finale dell’anno scorso di Conference League, è stato sconfitto dalla Roma, di un Ajax mai troppo brillante (e lo sa anche il Napoli, questo), e del PSV, quegli olandesi, soprattutto, che sono riusciti a ribaltare, in casa loro, davanti al proprio pubblico, un risultato che non era facile ribaltare (per questo chiedere a Chelsea, e Benfica soprattutto), soprattutto in soli 13 minuti, 13. Con lo stesso marcatore, Vangelis Pavlidis, al quinto minuto su rigore e poi su azione, che aveva segnato anche contro la Lazio, all’andata allo stadio Olimpico e al ritorno.

Serviva, però, qualcosa di più rispetto a quelle due reti, però, e serviva soprattutto all’Anderlecht, che ha retto fino ai rigori, e poi alla batteria ne ha troppi, prima con Jan Vertonghen, poi con Killian Sardella, e alla fine sarà l’AZ Alkmaar a giocarsi la semifinale con il West Ham.

WEST HAM-GENT 4-1 – Perché gli inglesi di Gianluca Scamacca, ma senza il bomber ex Sassuolo che è stato operato pochi giorni fa, hanno archiviato la pratica Gent, quarto in classifica in Belgio, in otto minuti, dopo che per almeno 135 avevano fatto crede agli uomini di Hein Vanhaezebrouck che ci fosse competizione. All’andata, infatti, finì con un pareggio, il primo tempo pure, grazie alle reti prima degli ospiti con Hugo Cuypers, e poi di Michail Antonio (che non segnava dal 9 marzo, era sempre Conference League, e si è anche concesso una doppietta per l’occasione). Poi, è bastato Lucas Paqueta su rigore e poi quello di Declan Rice, e il secondo del giamaicano per archiviare per davvero la pratica e le speranze dei belgi. La Premier League, quindi, porta due squadre tra le prime dodici, il Manchester City e il West Ham, e noi della Serie A, con meno soldi per i diritti televisivi e sempre bistratti, quattro, e c’è stato anche un confronto diretto.