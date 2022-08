La Juventus a Genova con l’emergenza infortuni

Dopo la vittoria dell’Inter ed il piccolo passo falso del Milan, la Juventus ha la possibilità di prendersi la vetta della classifica battendo una Sampdoria che ha la voglia di riscattarsi dopo la sconfitta subita all’esordio contro l’Atalanta



Dopo la convincente vittoria contro il Sassuolo i bianconeri di Massimiliano Allegri non vogliono fermarsi con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria dello Stadium e prepararsi al meglio alla super sfida del terzo turno contro la Roma di Paulo Dybala.

Contro i blucerchiati il tecnico livornese dovrà fare i conti con l’emergenza infortuni, oltre a Paul Pogba e Federico Chiesa infatti a Genova mancherà anche Angel Di Maria, assoluto trascinatore della squadra nella prima uscita ufficiale contro il Sassuolo.

In conferenza stampa Allegri si è detto fiducioso e tranquillo anticipando il probabile esordio da titolare per Filip Kostic che agirà sulla corsia di sinistra con il preciso compito di assistere il connazionale Vlahovic.

La Juventus inserisce Gatti e Kostic dal primo minuto

La squadra dovrà cambiare qualche interprete rispetto alla sfida casalinga contro il Sassuolo, in settimana infatti si sono aggiunti all’infermeria Leonardo Bonucci e Angel Di Maria che saranno sostituiti con ogni probabilità da Federico Gatti e Filip Kostic.



La Juventus dei nove scudetti consecutivi aveva fatto sempre la differenza proprio in queste partite dove riusciva sempre a venirne fuori nonostante le difficoltà. Quello di Marassi sarà un test fondamentale per i bianconeri che dovranno dimostrare di essere ufficialmente tornati ai livelli abituali nonostante le grandi assenze presenti al momento nella rosa.

In porta sarà confermato Mattia Perin che sarà protetto da Alex Sandro, Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo Allegri ha annunciato il ritorno da titolare di Adrien Rabiot che giocherà al fianco di Manuel Locatelli e Denis Zakaria, davanti Cuadrado e Kostic proveranno a supportare al meglio Dusan Vlahovic.

Tanta attesa anche per il bomber serbo che, dopo la doppietta alla prima giornata, vuole continuare ad aggiornare le proprie statistiche con la maglia bianconera diventando assoluto trascinatore e leader realizzato della squadra.

I bianconeri non devono perdere punti con Napoli e Inter che non sbagliano un colpo portandosi a punteggio pieno dopo 180 minuti e con Allegri che sabato avrà un match difficilissimo in casa contro la Roma di Jose Mourinho e, soprattutto di Paulo Dybala.

Il campionato di Serie A è appena iniziato, per la Juventus quella di oggi è già una partita fondamentale per capire le proprie ambizioni.