Un luogo di lavoro trasformato in un palcoscenico di violenza. Questo è quanto accaduto a Ischia.

Aggressione ai danni di un cameriere nella bellissima isola di Ischia. L’uomo è stato aggredito da due turisti con una bottiglia nel momento in cui stava facendo il suo lavoro.

Le dinamiche

Nella giornata di domenica 21 agosto un cameriere ha subito una grandissima aggressione nel momento in cui stava lavorando presso un hotel di Ischia Porto, un luogo tranquillo fino a quando non si è consumata la tragedia che ha spaventato molto l’uomo.

In base ad una prima ricostruzione dei fatti sembra che i due clienti che si sono scagliati contro il cameriere, soggiornavano da alcuni giorni proprio all’interno della stessa struttura in cui egli lavora.

Probabilmente una parola di troppo oppure un atteggiamento sbagliato, per ora non si conoscono molti dettagli, ha dato vita ad una lite provocata da futili motivi, un diverbio in cui i due clienti hanno reagito in malo modo.

Questi ultimi infatti, utilizzando una bottiglia, hanno colpito più e più volte il dipendente che non riusciva a difendersi in nessun modo.

Nel momento in cui la situazione è tornata alla normalità, immediatamente sono stati chiamati i soccorsi cosicché il cameriere potesse essere portato in ospedale e curare le gravi lesioni al volto che aveva riportato a seguito della lite.

Le condizioni del cameriere aggredito

Appena giunti sul posto, i sanitari hanno pensato che la cosa migliore da fare fosse quella di ricoverare il cameriere presso l’ospedale Rizzoli.

Una volta però che i medici avevano appurato la gravità della situazione e rendendosi conto quindi di quanto fossero profonde le lesioni al volto dell’uomo, si è presa la decisione di trasportarlo in elicottero per spostare il cameriere in un ospedale sulla terraferma.

In una situazione del genere non poteva che non partire l’indagine dei Carabinieri i quali stanno analizzando i fatti e interrogando i testimoni così che si possa far luce su un evento simile.

Aumentano sempre di più le aggressioni

Nell’ultimo periodo purtroppo i telegiornali e i siti di notizie non parlano d’altro che di liti sfociate in situazioni critiche.

Molto spesso capita che una parola sbagliata crei il movente giusto per passare alle mani e, nella peggiore dei casi, far scappare addirittura il morto. Una situazione molto triste e preoccupante che purtroppo colpisce tutta l’Italia.

Basti pensare ai diversi litigi avvenuti all’esterno di una discoteca in cui il tutto è degenerato fino al punto da togliere la vita a quel ragazzo che si è trovato semplicemente al posto sbagliato nel momento sbagliato.