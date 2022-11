Avete mai visto dove abita Gianluca de Il Volo? Una villa super lussuosa | FOTO

I cantanti de Il Volo sono molto apprezzati sia in Italia che nel mondo ma non immagineresti mai il lusso della casa di Gianluca Ginoble.

La carriera del trio de Il Volo è iniziata quando erano molto giovani e le loro doti canore sono innegabili.

Chi è Gianluca Ginoble de Il Volo

Il Volo è composto da tre componenti. Uno di questi è Gianluca Ginoble. Il Volo è nato a seguito della partecipazione alla trasmissione televisiva Ti Lascio una Canzone. Oltre a Ginoble ci sono Piero Barone ed Ignazio Boschetto. I tre componenti del trio, anche se girano in lungo e in largo la Penisola e non solo, hanno scelto di mantenere un legame indissolubile con i posti che gli hanno dati o natali.

Nato nel 1995 a Teramo, precisamente a Roseto degli Alburni, Gianluca Ginoble non ha mai nascosto il suo attaccamento per la sua terra e per la sua famiglia.

Tanto che, lo scorso agosto, ha scelto di partecipare al funerale di una sua amica 22 enne che era stata uccisa da un pirata della strada. In quell’occasione, cantò e si commosse molto per la perdita.

Dove vive Gianluca

Vedere la casa di Gianluca Ginoble de Il Volo ti stupirà. Il cantante ha spesso condiviso qualche scatto su Instagram (dove ha oltre 600 mila fan) della sua dimora che si trova a Montepagano, una frazione di Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo.

La casa, in cui egli torna dopo i suoi tour in giro per il mondo, si trova nei pressi della casa della sua famiglia. Si tratta di un appartamento caratterizzato da spazi ami e da un arredamento moderno. Per la sua casa Gianluca ha scelto l’alternarsi di colori sia chiari che scuri. Un luogo molto importante dell’appartamento, dove il cantante de Il Volo si rifugia spesso in compagnia del suo cane, è il grande salone. A caratterizzarlo, oltre ad una poltrona comoda in pelle marrone, c’è un grande pianoforte a coda nero laccato dove, probabilmente, Gianluca si esercita. Inoltre, la casa è dotata di un giardino e di un terrazzo che affaccia sulla costa.

Un appartamento che si è parecchio goduto quando, malauguratamente, non ha potuto prendere parte all’Eurovision Song Contest insieme ai suoi colleghi. In quell’occasione, infatti, il cantante de Il volo risultò positivo al covid e non potette partecipare come ospite per rispettare la quarantena imposta in questi casi.

In quell’occasione, Ginoble si collegò proprio dalla sua lussuosa casa, attraverso internet. In quell’occasione, i due cantanti che hanno potuto essere a Torino hanno eseguito la canzone che ha consacrato il loro successo ovvero Grande Amore. Sicuramente, il cantante si è poi rifatto con le varie date del tour del gruppo che li ha portati in giro per il mondo.