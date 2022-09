La Germania affronta il primo inverno senza gas russo

La Germania ha ridotto drasticamente la sua dipendenza dal gas dalla Russia, ma il costo per i consumatori è quadruplicato.

Si temeva che si potesse chiudere il rubinetto del gas e alla fine è successo. Alle porte dell’autunno, il Cremlino ha adempiuto alla sua minaccia mai esplicita di interrompere l’approvvigionamento attraverso il principale gasdotto russo che alimenta l’Europa centrale. Da questo mercoledì, il gas non è più fluito attraverso il Nord Stream, un condotto di oltre 1.200 chilometri che trasporta questo idrocarburo dalla Siberia direttamente alla costa tedesca attraverso il fondo del Mar Baltico.

A Berlino non è stata una sorpresa. La Germania era stata avvertita da mesi e ha ridotto con la forza la sua enorme dipendenza dalla Russia. Il Paese è preparato, assicurano le autorità, che però chiedono a cittadini e imprese un maggiore sforzo di risparmio. La decisione di Gazprom, la compagnia di stato russa del gas, di non riaprire il gasdotto dopo un fermo tecnico di tre giorni, è arrivata venerdì solo poche ore dopo che il G-7 ha annunciato l’imposizione di un prezzo massimo sul petrolio russo che cerca di ridurre le entrate con cui il presidente del Paese Vladimir Putin finanzia la guerra in Ucraina.

Sia Bruxelles che Berlino lo interpretano come una rappresaglia, che risponde anche ai piani dell’Unione Europea di limitare i visti per i cittadini russi. E c’è ancora un altro elemento chiave: la Germania ha riferito questa settimana che il riempimento dei suoi depositi per l’inverno sta andando a un ritmo migliore del previsto: sono già all’84,5%. Mosca ha colto l’opportunità di colpire ora per impedire che le riserve europee migliorino ulteriormente prima dell’arrivo dei mesi freddi, ha affermato un’importante fonte dell’UE.

“Ora siamo molto più preparati rispetto a pochi mesi fa”, ha detto un portavoce del governo. Berlino è stato chiaro fin dall’inizio dell’invasione che Putin avrebbe usato l’energia come arma contro l’Europa. Gazprom ha ridotto la capacità del Nord Stream al 40% a giugno e al 20% a luglio. Nonostante ciò, Berlino ha continuato a riempire i suoi depositi. La chiave è stata la diversificazione. Dal 55% dipendente dalle importazioni russe a febbraio, è passato al 26% alla fine di giugno. La maggior parte del gas naturale che riceve ora proviene da Norvegia, Paesi Bassi e Belgio.

Secondo i dati della Federal Network Agency, lunedì, poco prima dell’interruzione della manutenzione, il Nord Stream ha fornito circa 350 gigawattora di gas russo rispetto ai 2.900 arrivati ​​da questi tre paesi. Berlino ha dovuto prendere decisioni dolorose, soprattutto per un governo di coalizione con la presenza dei Verdi, come il salvataggio di vecchie centrali a carbone per produrre elettricità e quindi deviare il gas verso le riserve. Taboo fino a pochi mesi fa è entrata a pieno titolo nel dibattito pubblico la possibilità di allungare la vita degli ultimi tre reattori nucleari ancora in servizio.

Si parla anche di nuovo di fracking, la controversa tecnica di estrazione del gas di scisto che è stata vietata in Germania per anni. La richiesta di risparmio è costante, con massicce campagne governative e attraverso dichiarazioni di leader politici che chiedono solidarietà con l’Ucraina e responsabilità individuale. “È positivo che la Germania sia meglio preparata ora, ma dipende da ognuno di noi”, ha affermato Klaus Müller, il principale responsabile della sicurezza energetica come direttore dell’Agenzia nazionale delle reti, sul suo account Twitter.

Qualsiasi nuova via di approvvigionamento è benvenuta, come l’interconnessione attraverso i Pirenei difesa dalla Spagna, ma nel medio termine Berlino vuole avere le proprie capacità di rigassificazione. Il Governo ha autorizzato a tempo di record l’installazione di cinque terminali galleggianti di gas naturale liquefatto (GNL), due dei quali dovrebbero entrare in esercizio alla fine di quest’anno o all’inizio del prossimo. “La situazione del mercato del gas è tesa, ma la sicurezza degli approvvigionamenti è garantita”, afferma una portavoce del ministero dell’Economia e del Clima.

“Servono ancora grandi sforzi, ma siamo sulla buona strada per superare la situazione”, aggiunge. Sia il governo che gli esperti indipendenti concordano sul fatto che la Germania sarà in grado di superare i prossimi mesi freddi senza razionamento e senza quasi nessuna restrizione, ma il mirino è fissato per il prossimo inverno. Con le riserve esaurite, a quel punto i cinque terminali dovrebbero già rigassificare GNL importato, tra gli altri, dagli Stati Uniti. Un’altra cosa è il prezzo che i tedeschi pagheranno per sganciarsi dal gas russo a buon mercato.

Quello consumato dalle aziende e dalle famiglie ora costa quattro volte di più rispetto allo scorso anno. Temendo che i costi affoghino ancora di più le famiglie e che molti non potranno permettersi il riscaldamento questo inverno, la coalizione di governo di Olaf Scholz (Socialdemocratici, Verdi e Liberali) sta attualmente preparando un terzo pacchetto di aiuti che probabilmente includerà pagamenti diretti alle famiglie con meno risorse.