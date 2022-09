Guarnizioni del frigorifero, tornano bianchissime con 3 ingredienti: ce li hai in cucina

Quando le guarnizioni del frigorifero sono sporche bisogna ricorrere a pochi e semplici ingredienti naturali. Perché averle bianchissime è molto importante per la durata dell’elettrodomestico e la salute di tutti.

Seppur il frigorifero sia sempre pulito e controllato, spesso e volentieri ci si dimentica la pulizia di alcuni elementi molto importanti. Le guarnizioni fanno parte dell’elettrodomestico e, come tali, devono essere pulite. Quando non sono più bianche ecco che alcuni ingredienti naturali corrono in nostro aiuto: il risultato finale sarà sorprendente.

Pulizia del frigorifero, perché è importante?

Pulire il frigorifero è molto importante, considerando che è l’elettrodomestico studiato per conservare e preservare tutti gli alimenti. Una ottima invenzione che non manca mai in alcuna casa, ma è anche vero che spesso ci si dimentica di pulire il suo interno e il suo esterno.

Non solo i vani che contengono cibi e bevande, bensì tutti i suoi componenti facendo attenzione a non intaccare le parti elettroniche. Tutto questo per assicurargli una lunghissima vita.

Pulire le guarnizioni del frigorifero: i rimedi naturali

Per quanto riguarda la pulizia delle guarnizioni del frigorifero, alzi la mano chi non se ne è dimenticato almeno una volta? Questo è un componente in gomma fondamentale per il frigorifero che deve essere pulito in maniera adeguata.

La porta del frigo deve funzionare bene ed essere sempre pulita. Quando si compra l’elettrodomestico, infatti, la guarnizione appare bianchissima per poi diventare nera con il passare del tempo.

La porta è un elemento che si apre e chiude continuamente , anche se il consiglio è di limitare al massimo l’azione per non rovinare i cibi e non permettere alcun dispendio di energia. La gommina della porta è importante perché caratterizza la sua funzione ermetica, necessaria per tenerla chiusa e preservare tutto il suo contenuto.

Questo significa che le condizioni della gomma devono essere controllate ogni sei mesi, essendo un elemento di facile rottura e dove la muffa si annida continuamente.

Per mantenere pulita la gomma non è necessario ricorrere a tutti quei prodotti chimici, perché i rimedi naturali corrono sempre in nostro aiuto. L’ingrediente base per pulire, igienizzare e trattare è sempre l’aceto di vino bianco con le sue mille proprietà e usi diversi per ogni superficie.

Per il trattamento della muffa, l’aceto si sposa con il bicarbonato. Come fare? Basterà mettere del bicarbonato sopra una spazzolina da cucina e pulire bene le guarnizioni. Subito dopo qualche minuto dall’applicazione, prendere un panno e risciacquare con acqua e aceto.

Ricordiamo infatti che l’aceto è famoso per la sua azione pulente e disinfettante, per questo motivo le quantità possono essere adeguate al tipo di sporco da trattare. La miscela di cui sopra può essere usata una volta al mese, pulendo la guarnizione del frigorifero per contrastare sporco e muffa.