La Fiorentina supera il Twente, a segno Cabral e Gonzalez

Ottimo esordio europeo per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che supera per 2-1 il Twente nel preliminare di andata di Conference League grazie alle reti di Cabral e Gonzalez.



Dopo l’ottima vittoria interna in campionato contro la Cremonese i viola inaugurano nel migliore dei modi anche la stagione europea andando a vincere contro il Twente nell’andata dei preliminari di Conference League.

I ragazzi di Vincenzo Italiano ora dovranno essere bravi a gestire il vantaggio ottenuto nella difficile trasferta olandese dove troveranno la spinta del pubblico di casa ed una squadra che tra le mura amiche ha sempre costruito tutti i suoi successi.

Cabral risponde presente!

La buona notizia per Vincenzo Italiano non viene solo dal risultato ma anche dalle risposte che la sua rosa ha dato sul campo.

Arthur Cabral ha sfruttato a pieno la chance concessa andando a segnare il gol decisivo mentre Sottil è stato uno dei migliori in campo nella sfida del Franchi.



La Fiorentina ha costruito una rosa lunga e competitiva in grado di arrivare in fondo in tutte le competizioni e già in queste prime due uscite casalinghe la squadra ha dimostrato di avere tanta qualità infiammando il pubblico fiorentino.

Ora i Viola avranno il duro compito di difendere questo risultato nella difficile trasferta olandese contro un Twente che anche ieri ha dimostrato di avere una buona qualità tecnica e discreta velocità sulle corsie laterali.

La rete messa a segno da Cerny ha rovinato parzialmente la festa viola riaprendo il discorso qualificazione e dando speranza ad un Twente che fino a quel momento sembrava in balia degli avversari.

Ora Vincenzo Italiano si concentrerà sul derby toscano contro l’Empoli per poi (giovedì 25 agosto) andare a prendersi la qualificazione in Conference League direttamente in Olanda sfruttando il piccolo vantaggio maturato nella sfida di ieri sera.

Contro l’Empoli in attacco tornerà titolare Luka Jovic, l’ex attaccante del Real Madrid ha avuto un grande impatto sulla nostra Serie A andando subito in rete nella prima giornata di campionato contro la Cremonese.

Stagione importante per la Fiorentina che, dopo un calciomercato importante da parte della società, ha l’obbligo di disputare una stagione da protagonista cercando di lottare per le posizioni di vertice della classifica e disputando una Conference League da protagonista grazie alla profondità della propria rosa.

Il lavoro di Vincenzo Italiano è appena iniziato ora il pubblico si aspetta da Jovic e compagni una grande stagione.