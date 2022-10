La Fiorentina si qualifica agli ottavi se…

Una grande Fiorentina strapazza l’Hearts tra le mura amiche con un netto 5-1 con il quale i ragazzi di Italiano si portano a 7 punti in classifica nel gruppo A di Conference League, i viola possono ancora sognare di raggiungere il primo posto che garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale



La netta vittoria del Franchi contro l’Hearts ha permesso alla Fiorentina di portarsi a 7 punti nel Gruppo A, in testa rimane l’Istanbul Basaksehir, a 10 dopo il 3-0 casalingo contro l’RFS.

In base alla nuova regola Uefa ad accedere direttamente agli ottavi di finale sarà soltanto la prima classificata all’interno di ogni singolo girone, le seconde dovranno invece affrontare uno spareggio contro le terze classificate nei gironi di Europa League.

La Viola non è ancora sicura del secondo posto, per conquistarlo dovrà ottenere almeno una vittoria nelle prossime due sfide, 3 punti riaprirebbero anche il discorso relativo al primo posto nel girone attualmente occupato dai turchi.

Nel prossimo turno, in programma giovedì 27 ottobre, i toscani ospiteranno proprio il Basaksehir al Franchi alle 18:45, mentre l’altro match in programma sarà quello tra Hearts ed RFS.

Fiorentina, tutto è ancora possibile

Per avere la certezza del secondo posto la Fiorentina dovrà vincere almeno una delle ultime due sfide in programma, battere il Basaksehir al Franchi però significherebbe raggiungere i turchi in vetta alla classifica e rimandare il discorso relativo alla qualificazione diretta agli ottavi di finale all’ultima giornata.

In caso di arrivo a pari punti la UEFA ha stabilito una scala di criteri da tenere in considerazione ed il primo riguarda il maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti (la cosiddetta classifica avulsa).

In un secondo momento va tenuto in considerazione la miglior differenza reti negli scontri diretti e per ultimo il maggior numero di gol segnati nelle sfide.

Gli spareggi per la qualificazione agli ottavi di finale sono in programma il 16 ed il 23 febbraio del 2023, con la fase ad eliminazione diretta che inizierà invece nella prima decade di marzo.

La Fiorentina ha l’obbligo di credere ancora al primo posto, i viola hanno la qualità per battere i turchi considerando soprattutto che il match decisivo si giocherà davanti al pubblico del Franchi.

Vincere il girone significherebbe non soltanto raggiungere nell’immediato gli ottavi di finale quanto soprattutto giocare due partite in meno (gli eventuali spareggi) e potersi concentrare sul campionato italiano fino a marzo.