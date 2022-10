Kwasi Kwarteng non è più il cancelliere dello Scacchiere? Questo ha affermato la Bbc, che ci dice anche che contemporaneamente la premier Liz Truss starebbe rivedendo alcune parti del suo piano fiscale di medio termine.

Cosa accadrà a Kwasi Kwarteng?

Ma qual è la verità? Su questo tema, per adesso si rincorrono voci molto contrastanti: c’è infatti chi sostiene che la presenza di Kwarteng non sia stata mai messa davvero in discussione. Tra questi il ministro del Commercio britannico, Greg Hands, che ha detto a Sky News: “So che il premier ha totale fiducia in Kwarteng, una persona incredibilmente capace, molto brillante”.

Se però fosse vero che sta per lasciare la sua carica entrerebbe nella storia come il secondo mandato più breve della storia (è durato solo 38 giorni). Il primo risale al ’70, quando Iain Macleod, 30 giorni dopo essere eletto, morì a causa di un infarto.