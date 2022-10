“Dobbiamo stare attenti”, l’ossessione di George preoccupa mamma Kate e papà William

William e Kate preoccupati per il futuro Re d’Inghilterra. Il Principe George fa spaventare mamma e papà. Che cosa sta accadendo? Ecco la sua pericolosa ossessione.

I principi del Galles, genitori ansiosi e preoccupati. L’ossessione del piccolo George fa temere per la sua salute. Mamma Kate e papà William devono correre subito ai ripari.

William e Kate, genitori preoccupati

L’amatissima e famosa coppia reale composta dal principe e dalla principessa del Galles, William e Kate, è in ansia: i due genitori reali sono spaventati per il futuro erede al trono inglese, Il Principe George.

Gli ex duchi di Cambridge sono una delle coppie più belle del mondo reale. Insieme da tanti anni, hanno tre splendidi gioielli: George che ha 9 anni, Charlotte che è l’unica figlia femmina e il tornado di casa, Louis, che dà filo da torcere non solo ai genitori ma pure a nonno Carlo che trova però sempre il tempo per coccolarlo.

Sebbene Kate e William trattino i loro figli alla stessa maniera, oggi le loro attenzioni si concentrano tutte sul primogenito. I principi del Galles sono preoccupati per il bambino, la sua ossessione rischia di diventare un problema importante. Che sta succedendo a George? William e Kate costretti a correre subito ai ripari.

La pericolosa ossessione del Principe George spaventa i genitori

Kate e William sono in apprensione per il loro primogenito. L’ossessione del Principe George fa preoccupare tutti. Il rampollo di casa Windsor-Middleton ha una dipendenza dai videogiochi.

Mamma e papà devono correre immediatamente ai ripari. L’ex duca di Cambridge, solo qualche tempo fa ha fatto visita al quartier generale dei BAFTA, l’Home of The British Academy of film and television Art, che è una charity privata e indipendente che si occupa di spianare la strada a coloro che vogliono entrare nel mondo delle arti visive e televisive.

William, proprio parlando con alcuni studenti e partecipanti a questa sorta di Accademia, ha raccontato delle preoccupazioni che ha per il suo primogenito. George, a differenza dei fratelli che adorano invece fare attività all’aperto o semplicemente ascoltare musica e guardare la televisione, ha una spiccata ossessione per i videogiochi.

Il piccolo trascorre tanto tempo da solo e davanti allo schermo, situazione questa che rende mamma Kate davvero inquieta tanto da obbligare la ex duchessa di Cambridge a prendere una drastica decisione: George avrà le ore contate per trascorrere il suo tempo davanti ai videogiochi.

Ha confermato William:

“Dobbiamo stare attenti, non può farlo per tante ore”.

Purtroppo, diversi studi hanno confermato che i bambini in età scolare, si lasciano ingannare dal mondo della tecnologico e virtuale dei videogames, finendo per perdere di vista la realtà.

William e Kate hanno unito le loro forze e da premurosi genitori hanno deciso di monitorare la situazione. Devono prestare molta attenzione, ha dichiarato William, per evitare che quella che può sembrare una semplice attività ludica si trasformi in una ossessione difficile da gestire.

Dunque è sempre sotto controllo il Principe George che può giocare ai videogiochi solo per un tot di ore limitato e stabilito dai suoi genitori, i quali prediligono per lui attività più stimolanti per la mente come la lettura o i giochi di società.