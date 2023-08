Stupro di Palermo, la vittima si sfoga: “Stanca di chi mi giudica”

Parla la vittima dello stupro di Palermo, e si sfoga, puntando il dito contro l’attacca, ritenendola parzialmente “colpevole” di quanto accadutole.

Sembra incredibile, ma la vittima della violenza di gruppo a Palermo si è vista costretta a difendersi da parecchi haters che la stanno attaccando ormai da giorni, ritenendola responsabile di quanto successo lo scorso 7 luglio. Un attacco vergognoso, quello nei confronti della 19enne, stuprata da sette giovani tra i 17 e i 23 anni, tra i quali figura anche un giovane che lei conosceva già, Angelo Flores, lo stesso che avrebbe poi filmato lo stupro, pare inviandolo ad altre persone prima di cancellare il video.

Stupro a Palermo, la vittima costretta a difendersi

“Sinceramente sono stanca di essere educata, quindi ve lo dico in francese, mi avete rotto con cose del tipo “ah ma fa i video su TikTok con delle canzoni oscene”, “è normale che poi le succede questo”, oppure “ma certo per come si veste”. Me ne dovrei fregare, ma non lo dico per me, più che altro se andate a scrivere cose del genere a ragazze a cui succedono cose come me, e fanno post come me, potrebbero ammazzarsi. Sapete che significa suicidio?” ha scritto sui social la ragazza 19enne, che negli scorsi giorni è stata vittima di attacchi da alcuni cosiddetti “leoni da tastiera”.

“Già sapevo che qualcuno avrebbe fatto lo scaltro, ma io rimango me stessa e manco se mi pagate cambio, perciò chiudetevi la boccuccia, piuttosto che giudicare una ragazza stuprata” ha quindi aggiunto, pubblicando per la prima volta il lungo sfogo sulla sua pagina Instagram.

La 19enne è stata violentata lo scorso 7 luglio, e ha avuto la forza e il coraggio di denunciare i suoi violentatori, raccontando ai Carabinieri di Palermo quanto accaduto in quel cantiere abbandonato del Foro Italico.

Palermo, i motivi dietro all’incarceramento del minorenne

Intanto, ieri, l’unico minorenne del gruppo (diventato maggiorenne ad inizio agosto), che inizialmente era stato scarcerato e messo in comunità è tornato in carcere, a causa di comportamenti ritenuti aggravanti della sua situazione.

La gip Antonina Pardo, alla quale aveva presentato ricorso la Procura dei minorenni, ha accettato la richiesta e ha rimandato in prigione Riccardo Parrinello. Il ragazzo, mentre si trovava in comunità, avrebbe pubblicato su TikTok, delle frasi irrispettose e di cattivo gusto, a dimostrazione di come non si fosse affatto pentito del suo gesto.

“Chi si mette contro di me si mette contro la morte”, “Le cose belle si fanno con gli amici”, “La galera è il riposo dei leoni”. Queste solo alcune delle frasi pubblicate dal ragazzo tra il 20 e il 21 agosto, e visionate anche dagli inquirenti.

“Sto ricevendo tanti messaggi da ragazze. Ma come faccio a uscire con tutte, siete troppe. Volevo ringraziare a chi di continuo dice il mio nome, mi state facendo solo pubblicità” si legge anche sul suo profilo social.

Non solo, ma il 18enne ha anche scambiato dei messaggi con i suoi amici, nei quali raccontava cos’era successo quella notte del 7 luglio, usando termini crudi e volgari. “Compare, l’abbiamo ammazzata! Ti giuro su mia madre l’abbiamo ammazzata, ti giuro su mio fratello è svenuta. È svenuta più di una volta” ha scritto a un altro ragazzo.

E ancora: “Compare, abbiamo fatto un macello, ci siamo divertiti, troppe risate”. E alla risposta dell’altro, “Però così è brutto”, la sua risposta è stata “ahah troppo forte, invece”.