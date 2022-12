La Croazia supera il Marocco e si prende il terzo posto

La Croazia non delude le aspettative e si prende la finale per il terzo posto superando il Marocco per 2-1.

Risultato meritato per la nazionale di Dalic che si dimostra superiore in ogni reparto dominando per larghi tratti del match.

Marocco decisamente meno compatto rispetto alle precedenti partite e in netto calo dal punto di vista fisico.

E’ la Croazia di Dalic a prendersi il terzo posto nel mondiale al termine di una partita ben gestita e sempre tenuta sotto controllo da Modric e compagni.

Gvardiol e Dari battono due colpi in pochi minuti, Orsic con uno splendido destro a giro decide la sfida nel finale di primo tempo.

I nordafricani escono comunque a testa altissima da questo campionato del mondo con la consapevolezza di aver compiuto un’impresa straordinaria arrivando fino alle semifinali.

Si conclude con il terzo posto invece l’ultimo campionato del mondo di Luka Modric che oggi ha disputato, probabilmente, la sua ultima partita con la maglia croata.

Gvardiol e Orsic regalano il terzo posto alla Croazia, Marocco Ko

La partita inizia a ritmi altissimi con la Croazia che prova a fare la partita ma si scopre alle ripartenze marocchine.

E’ la squadra di Dalic a trovare il gol del vantaggio; è il settimo minuto di gioco quando Modric e compagni trovano uno schema perfetto su calcio di punizione, Perisic prolunga di testa e Gvardiol mette la ciligiena sulla torta in un mondiale da protagonista e fa 1-0.

I festeggiamenti croati durano un paio di minuti, il Marocco infatti ripaga con la stessa moneta pareggiando con il colpo di testa di Dari al 9′ di gioco.

La Croazia però controlla il centrocampo e domina sugli esterni: al 41′ Orsic si inventa un tiro a giro imparabile per Bounou e riporta in vantaggio la nazionale di Dalic.



La partita non cambia nella ripresa con la Croazia che crea le occasioni più pericolose riuscendo sempre a mettere in difficoltà la difesa dei nordafricani.

Al 47′ è ancora Orsic ad andare vicino al gol con un destro dal limite dell’area, provvidenziale Dari che in scivolata devia in calcio d’angolo.

Al 74′ è il Marocco a sfiorare il pareggio con Hakimi, il suo sinistro però finisce di poco a lato della porta difesa da Livakovic.

I nordafricani continuano a pressare ed al minuto 77 vanno nuovamente vicini al gol con En Nesyri, sul suo destro ravvicinato però è bravissimo ad immolarsi il solito Livakovic.

La Croazia si difende con ordine e all’86’ sfiora il gol del definitivo 3-1 con Kovacic che non trova la porta di pochissimo dopo una bella azione personale.

Dopo sei minuti di recupero festeggia Dalic che si prende il terzo posto nel mondiale, la favola del Marocco invece si esaurisce con il quarto posto, risultato straordinario che rende merito al grande lavoro fatto da Regragui.