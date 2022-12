Cosa hai visto per primo? La risposta svela il tuo desiderio più nascosto

La nostra personalità è molto difficile da interpretare, perfino per noi stessi. La stessa cosa si può dire anche dei propri sogni i quali, a volte, vengono celati da tutto ciò che la vita ci chiede di affrontare. Ecco un test della personalità che, in base all’immagine che notiamo per prima, può aiutarci a portare alla luce il nostro sogno più grande.

“Il mondo è bello perché è vario”, si dice. Ed è proprio così. Ciò che fa di ognuno di noi una persona unica è l’infinità di sfaccettature che abbiamo dentro. Pregi, difetti e peculiarità caratteriali sono le cose che tendono a emergere più facilmente. I sogni, invece, sono racchiusi nella parte più intima della mente e del cuore e, a volte, per paura di non riuscire a realizzarli, proviamo addirittura a far finta che essi non ci siano.

Sognare e, dunque, avere degli obiettivi, è uno degli aspetti più belli e stimolanti della vita, ed è giusto provare a far sì che da semplici desideri frutto della nostra immaginazione diventino realtà. Talvolta, però, tendiamo a reprimere talmente tanto i nostri sogni da non riuscire più a riportarli alla luce, motivo per il quale possiamo avvertire il bisogno di sperimentare uno dei tanti test della personalità che si trovano in rete.

Essi, ovviamente, non hanno validità scientifica, ma eseguirli in maniera sincera e obiettiva possono aiutarci a leggerci dentro e a capire, in base ai tratti distintivi del nostro carattere, cosa desideriamo davvero. Guardando la foto soprastante, ad esempio, qual è la prima immagine che vediamo? Le risposte possibili sono quattro, e a ognuna di esse sono attribuibili diversi significati.

Cosa vedi per primo? Ecco il significato per ogni risposta

Nell’immagine di cui sopra si celano quattro diverse figure: un albero; un gorilla; un leone e dei pesci. In base alla nostra personalità, ognuno di noi nota per primo uno solo tra questi soggetti, e ciò può determinare, a grandi linee, chi siamo davvero.

Chi a primo impatto vede l’albero, ad esempio, vuol dire che è una persona molto razionale, che è solita farsi guidare dalla ragione e dall’intelletto anziché dalle emozioni. Tale caratteristica, ovviamente, può essere un’arma a doppio taglio. Chi basa le proprie scelte sul raziocinio, senza dubbio, è in grado di infondere molta sicurezza a coloro i quali lo circondano, ma si preclude così la possibilità di provare quel senso libertà assoluta – specie nell’esprimere sé stessi – che solo le emozioni sanno dare.

Il sogno delle persone razionali è quello di riuscire sempre a essere un valido punto di riferimento per chi conta su di loro.

Chi vede per prima la sagoma di un gorilla, invece, è in genere una persona che pretende molto da sé stessa, e che è disposta a tutto per eccellere in ciò che si è prefissata.

Questo atteggiamento è sinonimo di grande curiosità e apertura mentale, e ciò significa che il desiderio più grande, in questo caso, è quello di riuscire a superare i propri limiti, e rendere possibile quello che, di primo acchito, appare impossibile.

Forza e positività

È possibile, inoltre, che la prima sagoma a essere identificata sia quella del leone. Se si appartiene a tale categoria di persone, vuol dire, che si possiede un carattere forte e impulsivo, e che si è sempre alla ricerca di nuovi stimoli e avventure.

Il sogno di tale categoria di persone è quello di infondere la propria forza in tutti coloro che ne hanno bisogno, e di riuscire, allo stesso tempo, a tenere fede al loro bisogno di sentirsi liberi.

C’è chi, infine, ha notato per prima la presenza di due pesci. Essi, ovunque vadano, hanno la capacità di lasciare il segno, grazie alla loro particolare gentilezza e propensione verso il prossimo.

Queste persone, in genere, sognano di poter sempre dare una mano a chiunque ne abbia bisogno, senza aspettarsi niente in cambio.