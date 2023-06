La città più educata d’Italia è proprio questa: chi ha ottenuto l’importante titolo

Sapete qual è la città più educata d’Italia? Proprio questa qui. Ecco chi ha ottenuto questo importante titolo.

Nella classifica tra le città più pulite ed educate d’Italia, al primo posto c’è questa. Ecco chi può vantare l’incredibile primato.

Rispetto dell’ambiente ed educazione dei cittadini: cosa dice uno studio di marketing

Uno studio a campione realizzato da “Marketing e TV” che ha preso in considerazione le opinioni di oltre 5000 persone in una fascia d’età compresa tra i 18 e i 50 anni, ha svelato quali sono le città più educate e pulite d’Italia e quelle che invece non lo sono affatto.

Le buone maniere, il rispetto per gli altri e per la legge, la tutela dell’ambiente e della propria città, sono atteggiamenti positivi che dovrebbero essere messi in atto senza la necessità di doverli ricordare. Ma questo il più delle volte non accade.

Il modo di comportarsi dei cittadini definisce anche la città in cui si vive. Ecco che lo studio summenzionato ha stilato una classifica includendo nella lista le dieci città italiane che si possono considerare come quelle più educate.

I risultati sono stati confrontati anche con altre indagini condotte dal Centro Studi di Confindustria, dall’Università di Bologna – Facoltà di Scienze Statistiche – e da Legambiente.

Qual è la città più educata d’Italia?

Curiosi di scoprire qual è la città più educata d’Italia? A rivelarlo è lo studio condotto da “Marketing e TV” che ha confrontato i dati anche delle ricerche più recenti realizzate da Legambiente e dal Centro Studio dell’Economist.

Al primo posto della classifica si trova Pescara: è proprio lei che conquista l’ambito primato. Nella classifica delle dieci città più pulite e civili, individuate grazie alle indagini di mercato, non configurano invece Palermo, Milano, Napoli e Roma che si classificano tra quelle più maleducate e sporche dello Stivale.

La famosa città abruzzese ha conquistato questo titolo d’onore per diverse ragioni. Per esempio, è una città a misura di cittadino, particolarmente tranquilla e sicura per bambini, famiglie e pedoni.

Qui gli automobilisti guidano con cautela: non è un caso che Pescara sia la città in cui si registra da sempre il più basso tasso di multe comminate. Grande attenzione è rivolta poi dai cittadini all’ambiente: niente carte gettate per strada o mozziconi lasciati per terra. La raccolta differenziata poi, fa classificare la città abruzzese come la più pulita d’Italia.

Al secondo posto di questa classifica troviamo invece Otranto. La città pugliese è stata definita dal quotidiano inglese The Independent come quella in cui si guida meglio. A seguire c’è Parma, la città più eco- sostenibile dello Stivale.

Quarto posto per Taormina che è stata definita non solo come una delle città più educate d’Italia ma anche come quella più romantica d’Europa. Parola del Times! Quinto posto per Riccione e sesto per Alghero. Quest’ultima, secondo il quotidiano spagnolo El Pais, è quella con le spiagge più belle e pulite dello Stivale.

Settimo e ottavo posto sono occupati rispettivamente dalla educatissima isola di Capri e da Grosseto che, a differenza della città di Firenze, è quella che insieme a Foggia e a Brindisi registra un numero davvero irrisorio di multe e chiudono questa classifica.