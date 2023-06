La supermodella Naomi Campbell è diventata nuovamente mamma a 53 anni, due anni dopo l’ultima gravidanza.

È stata proprio lei ad annunciarlo su un post Instagram, con una foto che mostra la sua mano e quella della bambina mentre stringono la piccola manina del nuovo arrivato. A corredare la tenera immagine la didascalia “Sei un dono di Dio, sappi che sei amato oltremisura. Benvenuto”.

Naomi Campbell mamma per la seconda volta

La top model Naomi Campbell, super modella famosissima specialmente negli anni Novanta e che certo non ha bisogno di presentazioni, ha annunciato al mondo la nascita del secondo figlio, a due anni dalla primogenita.

Lo ha fatto pubblicando un tenero scatto su Instagram dove tiene in braccio il nuovo arrivato e contemporaneamente stringe la mano alla prima figlia, avuta nel 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dr Naomi Campbell (@naomi)

Lei, che ha sempre avuto il sogno della maternità, è felicissima di questa notizia, che ha commentato con una bellissima didascalia in cui si rivolge decisamente al nuovo arrivato:

“tesoro mio sappi che sei circondato d’amore dal momento in cui sei venduto al mondo. un dono benedetto di dio, benvenuto piccolo. non è mai troppo tardi per diventare madre”.

E la Venere Nera lo sa bene, lei che dal punto di vista della carriera ha un profilo davvero invidiabile e ha calcato le passerelle più importanti del mondo, non ha mai conosciuto suo padre ed è stata cresciuta con la madre e la nonna. La sua famiglia è stata la prima a complimentarsi con lei, così come per l’arrivo della primogenita annunciato il 18 maggio del 2021.

Anche in quel caso, la Campbell aveva superato la soglia dei 50 anni, contrariamente a sua madre che invece l’ha avuta a 19. Tuttavia, il desiderio di maternità era così forte che nonostante non abbia un compagno fisso nella sua vita, ha deciso a ricorrere alla maternità surrogata per poter sperimentare questa gioia e risolvere forse alcuni sentimenti negativi del passato, dati dalla mancanza di una figura paterna, creando a suo modo una famiglia che oggi si arricchisce di un altro angioletto.

Sempre molto riservata nella sua vita privata, tanto che non sappiamo nemmeno i nomi dei suoi figli, Naomi non ha invece mai nascosto il suo grande desiderio di diventare madre, sebbene non abbia fornito dettagli su come è avvenuto dal momento che da anni non ha un compagno fisso e anzi la sua ultima relazione è finita in tribunale.

Stando a quanto affermato dai media, sembra che abbia ricorso alla maternità surrogata, ad ogni modo la modella è rifiorita grazie a questo nuovo capitolo della sua vita e alcune volte la figlia è anche apparsa con lei sulle copertine dei giornali, le stesse che negli anni Novanta erano piene delle sue immagini provenienti dalle sfilate prestigiosissime di tutto il mondo. Tutti si contendevano la Venere Nera e oggi riscuote ancora un grande successo.

È cambiato qualcosa però dentro di lei, innanzitutto non è più la ragazzina di un tempo ma una donna consapevole che ha scelto di crescere una famiglia da sola ma sa bene che anche nuclei simili possono dare tanto amore poiché lei stessa è cresciuta senza una delle due figure genitoriali di riferimento. Sicuramente ha dovuto lottare con questo vuoto incolmabile della sua vita e ora ha la possibilità di riscattarsi ed essere felicemente realizzata non solo in carriera ma anche nella vita privata.

L’annuncio della prima gravidanza

Era il 18 maggio del 2021 quando la modella annunciò al mondo l’arrivo della sua prima bambina, con un post Instagram, dove ha taggato sua madre Valerie. Poche semplici parole a corredare la tenera immagine – “Una piccola benedizione mi ha scelto per essere la sua mamma” – ma che esprimono tutto l’amore verso un qualcosa che da sempre aveva voluto nella sua vita ma ma che alla soglia dei 50 anni non era mai arrivato.

Nel post aveva scritto di essere onorata di avere nella sua vita questa anima gentile. Un annuncio a sorpresa considerando che fino a quel momento non aveva accennato nulla in merito e probabilmente all’annuncio dell’evento molti hanno pensato che la sua mancata presenza al festival di Sanremo di quell’anno, condotto da Carlo Conti, abbia detto di no non per le restrizioni Covid ma per nascondere il pancione che a febbraio era evidente.

La modella non è mai stata sposata, anche se al suo fianco ha avuto fidanzati importanti come il bassista degli U2 Adam Clayton, Flavio Briatore e appunto l’imprenditore Vladimir Doronin con cui è arrivata ai ferri corti davanti al giudice perché il magnate russo le fece causa per una cifra di 3 milioni di dollari che le avrebbe prestato anni fa e che non sarebbero stati restituiti.

Forse dopo questo scotto la Campbell ha deciso di chiudere con gli uomini però non ha rinunciato al suo più grande desiderio, espresso abbondantemente in tante riviste. Ad esempio sul Sunday Times venne pubblicata nel 2016 una sua intervista in cui rivelò di essere pronta, sena alcun problema, a diventare una madre single.