La città italiana più popolosa in assoluto, chi conquista il podio: la classifica

Ecco qual è la città italiana più popolosa in assoluto. Il capoluogo che conquista il podio nella classifica è proprio questo.

Vi sveliamo qual è la città italiana più popolosa in assoluto, dove vivono quasi 3 milioni di persone. Si tratta di una città enorme e bellissima.

Città italiana più popolosa, ecco qual è

L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha raccolto dei dati, dai quali ogni anno gli esperti stilano centinaia di classifiche. Una di queste è quella delle città italiane più popolose, che è stata pubblicata da numerosi portali, sulla base dei dati aggiornati al 31 di dicembre del 2022.

Nella classifica in questione compaiono solo 137 città, dal momento in cui sono state prese in considerazione soltanto quelle con più di 50 mila abitanti. Ecco che di seguito vi riportiamo l’elenco delle 10 città italiane più popolose.

Alla posizione numero 10 troviamo la città siciliana di Catania con 298.762 abitanti. Alla posizione 9 compare Bari, in Puglia, con 316.015 cittadini. E poi ancora alla posizione 8 Firenze, in Toscana, con 360.930 abitanti.

Alla posizione 7 c’è Bologna, in Emilia-Romagna, con 387.971 abitanti e poi alla 6 Genova, in Liguria, con 558.745 cittadini. Si tratta di città che sono distribuite equamente tra il sud, il centro e il nord.

Ecco che di seguito vi sveliamo quali sono le 5 province più abitate del nostro Paese e soprattutto qual è la città italiana più popolosa.

Chi conquista il podio

Nella quinta posizione della classifica delle città più popolose d’Italia compare Palermo, in Sicilia, con 630.167 abitanti. Alla numero quattro, invece, troviamo Torino, in Piemonte, con 841.600. Alla tre c’è Napoli, in Campania, con 913.462.

A superare il milione di abitanti sono soltanto due città in Italia, che si trovano una al nord e l’altra al centro. La città settentrionale che si posiziona al secondo posto in questa classifica è Milano, in Lombardia, con 1 milione 354 mila e 196 abitanti.

Ora in tantissimi vi starete chiedendo qual è la città che si posiziona al primo post. Stiamo parlando di Roma, nel Lazio, con 2 milioni 748 mila e 109 abitanti.

Si tratta proprio del capoluogo della regione Lazio, quindi. Roma è la città più popolosa d’Italia, con i suoi quasi 3 milioni di abitanti. Chiunque vada a Roma si renderà conto della sua dimensione e della densità di abitanti che la vivono.

Inoltre, si tratta di una città piena di turisti: sono migliaia quelli che ogni giorno occupano strade, musei e locali. Di conseguenza, si percepisce come se Roma fosse ancor più abitata di quello che in realtà è.

Non tutti se ne saranno resi conto, la la tendenza, nella maggior parte delle città italiane che abbiamo nominato, è al negativo. L’Italia, infatti, è da sempre un Paese di emigrazione e sempre più giovani lasciano la loro casa, specialmente al sud, per trasferirsi all’estero.

Inoltre, l’Italia è ormai considerato un Paese di anziani, visto che aumentano le speranze di vita e allo stesso tempo diminuisce il numero di bambini che abitano il nostro Bel Paese. In ogni caso, Roma è ancora popolatissima e le statistiche prevedono che lo sarà per molto tempo.