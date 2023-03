Aumenta il prezzo del pane: chi sarà costretto a pagare 12 euro al kg

I prezzi stanno raggiungendo le stelle e aumenta il prezzo del pane, con alcuni che lo pagheranno sino a 12 euro al Kg.

Tutti i prezzi stanno aumentando, con un peggioramento dall’inizio dello scontro tra Ucraina e Russia oltre che dall’inflazione altissima. Il prezzo del pane è uno degli argomenti del momento, perché questo bene primario e necessario presenta un costo diverso dal solito.

I segnali di un aumento ci sono stati per tutti questi mesi, ma nell’ultimo periodo si è registrato un picco sino a 12 euro al Kg. È importante capire quali siano i fattori che portano ad un aumento così importante: proviamo a fare chiarezza?

Aumento del prezzo del pane: strategia o necessità?

C’è sempre una differenza tra le strategie di marketing e una necessità, quando si parla di aumento dei prezzi. Inutile negare che nel corso degli ultimi mesi, le materie prime sono state difficilissime da reperire. L’inflazione ha poi aggiunto il tassello mancante, portando una serie di aumenti alla spesa giornaliera delle famiglie, impossibili da gestire.

L’aumento del prezzo del pane non è passato inosservato, ed è questo uno dei prodotti ad aver subito più rincari nel settore alimentare. Si usa tutti i giorni ed è per questo che il prezzo sullo scontrino diventa notevole.

Assoutenti ha messo sul tavolo quelle che sono le differenze sul prezzo del pane, con un 185% nella città più cara in relazione alla città meno cara. Ovviamente, si tratta di un prodotto di alta qualità ed è comunque una lavorazione che richiede impegno e sacrificio. Se la materia prima è difficile da reperire, i prezzi per la lavorazione e gli strumenti aumentano, di conseguenza anche il prodotto finito viene venduto a costi esorbitanti.

Qual è la città dove il pane costa di più?

Come accennato, il pane in alcune città italiane ha un costo altissimo per il consumatore. I prezzi al chilo variano anche dalla destinazione d’uso, spesso diversa se per il consumatore finale o un ristorante stellato.

Le città dove il prezzo è più caro secondo le stime sono Bolzano in prima posizione, seguita da Venezia e Ferrara per poi fare spazio a Treviso e Bologna. I luoghi dove si spende meno per il suo acquisto sono Napoli e Benevento, seguite da Perugia poi Terni e Siena. Tutte quelle non citate sono considerate intermedie.

Cosa ne conviene da tutto questo? Il pane è un prodotto sempre presente nelle tavole degli italiani, per questo motivo i consumatori sono disposti a spendere più del previsto. In alcune città in Italia i prezzi stanno raggiungendo i 12 euro al Kg, mentre altri si fermano a 2 euro al Kg: una differenza che non è passata inosservata attraverso sondaggi e stime.

Non è una strategia di marketing e la reperibilità delle materie prime è sempre più difficile da ottenere. Cosa succederà in futuro? Gli esperti sperano in un adeguamento o comunque una riduzione del prezzo nei prossimi mesi.