Daniele Scardina non è più in terapia intensiva, le condizioni del campione

Dopo quasi un mese arrivano delle buone notizie per Daniele Scardina. Il fratello, in un messaggio via social, ha fatto sapere che il pugile è stato dimesso dalla terapia intensiva e i dottori hanno dichiarato che non è più in pericolo di vita.

Il pugile, noto anche con lo pseudonimo di King Toretto proseguirà il suo percorso di cura in reparto e, successivamente, una volta stabilizzato, sarà trasferito presso un centro specializzato.

Daniele Scardina non è più in pericolo di vita

Giovanni Scardina, fratello del noto pugile italiano, attraverso il profilo Instagram di King Toretto ha lasciato un messaggio per tutti i fan e tutte le persone che in queste settimane sono state in pensiero per Daniele.

Nel post si legge che il pugile, classe 1992, è stato dimesso dalla terapia intensiva e i dottori hanno sciolto la prognosi: non è più in pericolo di vita. Il fratello scrive che le sue condizioni di salute sono in costante miglioramento; al momento Daniele è stato trasferito in reparto e successivamente proseguirà il ciclo di cure in una struttura specializzata.

“La sua battaglia non è finita, ma possiamo finalmente dire che non è più in pericolo di vita”.

Queste sono state le parole di Giovanni, fratello del noto pugile, in un lungo post sul profilo Instagram di Daniele.

La vicenda di King Toretto

È passato quasi un mese da quel 28 febbraio, giorno in cui Daniele Scardina accusò un malore dopo una sessione di allenamento. Dopo 4 settimane il pugile non è più in pericolo di vita. Il fratello Giovanni, in un post su Instagram, ha comunicato il miglioramento delle condizioni di salute di King Toretto, ricoverato presso la clinica Humanitas.

“Impossibile trovare parole per ringraziare l’equipe medica della terapia intensiva dell’Istituto clinico Humanitas, che in queste settimane si è presa cura di Daniele in maniera straordinaria”.

Queste le parole di gratitudine nei confronti dei medici che dal 28 febbraio si sono presi cura di King Toretto. Il pugile, il mese scorso, era stato ricoverato in codice rosso dopo aver accusato un malore all’orecchio e alla gamba.

Dopo essersi sottoposto a un delicato intervento chirurgico al cervello presso la clinica Humanitas di Rozzano è stato ricoverato presso il reparto di terapia intensiva. Dopo quattro settimane i medici hanno comunicato che non è più in pericolo di vita.

Nell’occasione, il fratello Giovanni, nel post sul profilo social di Daniele, ha voluto ringraziare tutte le persone che in questo periodo sono state vicine al pugile senza mai perdere le speranze.