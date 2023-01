La cisterna del bagno perde acqua? Basta fare questo per fermare lo scorrimento

Abbiamo problemi con la cisterna del bagno, che perde continuamente acqua? Basta fare questo per stoppare lo scorrimento ed il consumo idrico.

Può capitare di avere problemi con lo sciacquone del water e di non riuscire a bloccare lo scorrimento dell’acqua che continua a scendere. L’unico modo per fermare il consumo idrico è quello di chiudere l’acqua in generale, ma al contempo molte persone non vogliono rivolgersi assolutamente ad un idraulico. Cosa fare per fermare lo scorrimento idrico della cisterna del water? Quali sono le cause che comportano il continuo scorrimento della risorsa idrica del water? A fornire una valida risposta è un brand di fama internazionale.

Cisterna del bagno perde acqua in continuazione: quali sono le cause?

Una delle principali cause dello scorrimento continuo dell’acqua nel water è rappresentata dall’accumulo di detriti e di incrostazioni calcaree che si formano e si sedimentano nel tempo. Questi residui calcarei inibiscono al galleggiante del water di chiudersi e di fermare lo scorrimento dell’acqua, che continua a scendere. La semplice pulizia della cassetta del wc e delle singole componenti potrebbe non risolvere del tutto il problema dello scorrimento della risorsa idrica.

Per questo, è bene procedere con la sostituzione delle componenti della cassetta del wc che risultano oggetto di usura. È bene attivarsi fin da subito in quanto il continuo scorrimento dell’acqua dal sifone del wc comporta maggiori consumi idrici ed una maggiore fatturazione in bolletta. Non si tratta solo di uno spreco che impatta sulle tasche del singolo, ma rappresenta uno spreco per l’intera collettività.

Cisterna del bagno perde acqua in continuazione: basta fare questo per stopparlo

È necessario seguire determinati step per arrestare il continuo scorrimento d’acqua nel wc. Nella maggior parte dei casi è necessario richiedere l’intervento dell’idraulico, ma non tutti sono disposti a spendere denaro. Ecco come fermare lo sciacquone del water.

È bene controllare attentamente la guarnizione del galleggiante all’interno della cassetta del water. Pulire la guarnizione non sempre è la soluzione definitiva, ma dovrà essere oggetto di sostituzione. È fondamentale dotarsi dell’adeguata attrezzatura, tra cui la chiave per smontare il dado, per chiudere il rubinetto del galleggiante. Una volta sostituiti i componenti usurati non resta che installare quelli nuovi.

Si deve verificare attentamente la condizione in cui si trova il galleggiante del water. Come procedere? Basta aprire la cassetta del wc e verificare che il galleggiante si trovi nella sua posizione regolare, altrimenti è necessario intervenire immediatamente per riposizionarlo, abbassandolo di circa 2 cm.

Infine, è necessario controllare la condizione del sifone, che regola il continuo scorrimento dell’acqua. La rottura del sifone nel tempo è causata dalla presenza delle incrostazioni di calcare. Nel caso in cui fosse rotto, il sifone andrebbe immediatamente sostituito. Basta acquistarne uno nuovo e provvedere immediatamente al montaggio: si tratta di semplici operazioni che possono essere eseguite in autonomia senza richiedere l’intervento di un idraulico.