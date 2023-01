Aria artica arriva in Italia: ecco cosa accadrà tra pochi giorni in queste regioni

L’aria artica arriva in Italia. Tra pochi giorni queste regioni saranno travolte dalla morsa del freddo e del gelo. Ecco cosa consigliano di fare i meteorologici.

Non c’è tregua per la nostra Italia che dal primo mese del nuovo anno si ritrova avvolta dal freddo e dal gelo. L’aria artica sta per arrivare sul nostro Stivale. Se vivi qui, stai particolarmente attento.

Condizioni meteo preoccupanti: zero tregua per l’Italia

Il freddo è arrivato e sembra non avere intenzione di voler andare via. Quest’anno, l’inverno è giunto con un po’ di ritardo rispetto agli anni passati ma si sta mostrando così freddo e rigido tanto da mettere in stato di allerta i meteorologi.

Natale 2022, che si è concluso da pochissimo, ha regalato bel tempo a quasi tutte le regioni dello Stivale. I più fortunati? Ovviamente gli abitanti delle aree posizionate al Sud della Penisola che hanno potuto godere addirittura del sole e di temperature primaverili che hanno toccato in alcune zone persino i 18 gradi.

Come al solito invece, il Nord ha dovuto combattere con pioggia, freddo e anche una nebbia inaspettata. La situazione però, da gennaio 2023, è cambiata (e nel caso del settentrione peggiorata) per tutto lo Stivale. Preparatevi a dire addio a giornate luminose e con temperature accettabili: un vortice di aria artica sta per fare il suo ingresso nella nostra Penisola.

Aria artica in arrivo sul nostro Stivale

Lo abbiamo notato tutti: da nord a sud negli ultimi giorni le temperature hanno subito un brusco calo. Il freddo si fa sentire, è arrivato improvvisamente e sembra non voler lasciare la nostra Penisola.

Se è vero che al Nord si è arrivati a zero gradi, anche il Sud sta facendo i conti, soprattutto dopo il tramonto, con temperature che non si vedevano da anni. Campania e Basilicata per esempio, nei giorni scorsi hanno registrato sei gradi, cosa insolita per queste regioni in cui di solito la media non scende al di sotto dei 10-12 gradi.

La situazione non è però in miglioramento. Lo scenario invernale spaventa i meteorologi: un’aria molto fredda, di natura artica e proveniente dal Mar del Nord sta iniziando a muoversi verso il nostro Stivale creando un’area di bassa pressione.

Il vortice artico partirà dal Regno Unito e interesserà la Scandinavia e l’Italia. Le temperature polari, tali per via anche dell’anticiclone Atlantico, arriveranno sul bacino del Mediterraneo provocando un brusco calo delle temperature: già a partire da questo fine settimana, l’Italia sarà avvolta dalla morsa del freddo.

L’aria gelida travolgerà la nostra Penisola e farà battere i denti in tutte le regioni. Una profonda depressione si verificherà nella parte centrale del Mediterraneo. Atteso il maltempo su gran parte dello Stivale.

A preoccupare però gli esperti del tempo, questo ciclone freddo che porterà non soltanto gelo ma anche precipitazioni copiose e abbondante neve, anche a quote molto basse, persino al Sud.

Le regioni del Centro e del Sud potranno godere di un weekend nuvoloso ma con temperature, almeno mattutine, piuttosto accettabili che si assesteranno intorno ai 10 gradi.

Diversa la situazione al Nord che sarà invece interessato da maltempo, nebbia e freddo glaciale. A partire però dalla prossima settimana, la situazione cambierà anche per le aree posizionate al Sud e al Centro dello Stivale. Il maltempo si abbatterà su Umbria, Campania e Toscana mentre il freddo artico raggiungerà ogni regione dello Stivale.