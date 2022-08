La Cina minaccia gli USA per l’accordo commerciale con Taiwan

La Cina ha messo in guardia gli USA dal proseguire i colloqui commerciali con Taiwan poiché ha promesso di adottare misure risolute per proteggere la propria sovranità.

Le tensioni nello Stretto di Taiwan sono aumentate vertiginosamente da anni dopo che Nancy Pelosi, la presidente della Camera degli Stati Uniti, ha visitato Taipei, innescando una risposta furiosa da parte della Cina, che ha lanciato le sue più grandi esercitazioni militari intorno all’isola. Taiwan e gli Stati Uniti hanno dichiarato ieri che avrebbero avviato colloqui commerciali.

L’ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti ha affermato che le due parti hanno “raggiunto il consenso sul mandato negoziale” e si prevedeva che il primo round di colloqui si sarebbe svolto all’inizio di questo autunno. Il principale negoziatore commerciale di Taiwan, John Deng, ha detto ai giornalisti a Taipei che sperava che un giorno questo potesse portare a un accordo di libero scambio che l’isola cercava da tempo con gli Stati Uniti.

La Cina rivendica Taiwan come propria e non ha escluso l’uso della forza per prendere il controllo del territorio. I due si separarono nel 1949 dopo una guerra civile in cui i comunisti presero il controllo della Cina e i nazionalisti perdenti si ritirarono nell’isola di Taiwan. La Cina accusa gli Stati Uniti di incoraggiare il movimento indipendentista a Taiwan attraverso visite politiche e la vendita di equipaggiamenti militari nell’isola.

Wang Wenbin, un portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha detto ai giornalisti che Pechino si è opposta a qualsiasi paese che firmi accordi commerciali ufficiali con Taiwan e ha invitato gli Stati Uniti a interrompere il loro impegno con l’isola.“La Cina adotterà misure risolute per difendere la propria sovranità nazionale e l’integrità territoriale. Consigliamo agli Stati Uniti: smettetela di fare giudizi sbagliati”, ha detto.

Nonostante la mancanza di legami diplomatici formali, gli Stati Uniti hanno voluto rafforzare il sostegno a Taiwan e contrastare le influenze di Pechino nella regione indo-pacifica. Pelosi ha visitato Taipei il 2 agosto e ha promesso il sostegno degli Stati Uniti per l’isola di 23 milioni di persone. La Cina ha risposto lanciando un’esercitazione militare di sei giorni nelle acque e nello spazio aereo intorno a Taiwan, bloccando efficacemente l’isola e interrompendo i voli.

Durante l’esercitazione, l’esercito cinese ha lanciato 11 missili e ha portato ripetutamente aerei da guerra e navi da guerra oltre la linea mediana dello Stretto di Taiwan, il confine de facto. La Cina ha interrotto le importazioni di frutta, pesce e snack taiwanesi come punizione per la sua sfida a non essere governata dal partito comunista. L’ambasciatore de facto di Taiwan a Berlino ha anche esortato i governi occidentali a rafforzare ulteriormente le relazioni con Taipei di fronte all’aggressione cinese.

Shieh Jhy-Wey, che è stato inviato a Berlino nel 2016, ha affermato che la Germania e i suoi alleati dovrebbero condurre una maggiore diplomazia bilaterale con l’isola e includere Taiwan nei vertici internazionali, anche a rischio di far arrabbiare la Cina. “Sento la volontà del governo tedesco di migliorare la gestione di Taiwan: alcune cose sono già accadute”, ha detto Shieh. “E spero che mentre i cinesi diventano più imperturbabili nella loro aggressività nei confronti di Taiwan, ci sia una reazione corrispondente nei confronti della Cina”.

La Germania ha finora escluso i viaggi a Taiwan di funzionari statali di alto rango, anche se i parlamentari tedeschi dovrebbero recarsi in visita entro la fine dell’anno. Anche Nicola Beer, vicepresidente del Parlamento europeo, ha visitato l’isola il mese scorso nel primo viaggio di un funzionario dell’UE di così alto rango.