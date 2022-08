Daniele De Rossi, prima avventura da allenatore?

Si fanno sempre più diffuse le voci di un possibile arrivo a Benevento di Daniele De Rossi, l’attuale assistente di Roberto Mancini in Nazionale sarebbe pronto per la sua prima avventura da allenatore indipendentemente dal risultato della squadra allenata da Fabio Caserta nella seconda giornata di Serie B



Indiscrezione clamorosa quella lanciata dal Corriere dello Sport con Daniele De Rossi che sarebbe pronto ad iniziare l’avventura da allenatore sulla panchina del Benevento già da questa domenica indipendentemente dal risultato dei campani nella seconda giornata di Serie B.

La sconfitta interna contro il Cosenza nel match d’esordio ha subito creato malumore nell’ambiente campano e la dirigenza giallorossa starebbe pensando seriamente alla storica bandiera della Roma, al momento Daniele De Rossi si è fatto apprezzare come assistente di Roberto Mancini in Nazionale ma non ha mai nascosto la propria voglia di diventare un allenatore professionista.

De Rossi riparte da Benevento?

Iniziare la carriera da allenatore in un club di Serie B sembra sicuramente la scelta più saggia, la recente esperienza di Andrea Pirlo con la Juventus o quella fatta in passato da Rino Gattuso con il Milan testimoniano come l’esperienza sia fondamentale per guidare una squadra.

Anche in campo Daniele De Rossi è sempre stato un leader nato, il carisma e l’energia dello storico numero 16 della Roma sono stati sempre evidenti ed oggi, dopo aver maturato un po di esperienza in nazionale, l’ex centrocampista romano è pronto a tuffarsi in questa nuova avventura.

Ad oggi quella di Daniele De Rossi allenatore del Benevento è solo un’indiscrezione, nelle prossime ore però capiremo se effettivamente l’azzurro sia già in contatto con il club campano per iniziare questa avventura.

Nonostante la sconfitta nel match d’esordio contro il Cosenza di Larrivey, il Benevento è sicuramente una delle squadre favorite alla vittoria finale in Serie B e per l’ex centrocampista giallorosso sarebbe un punto di partenza importante per provare a lanciare subito la propria carriera.

Grande attenzione dunque sul match di domani sera a Marassi dove i giallorossi, guidati da Fabio Caserta, affronteranno il Genoa di Blessin in una sfida che si preannuncia bellissima tra due club che vogliono ritornare subito in Serie A al termine di questa stagione.

Tanta curiosità in queste ore intorno al numero 16 che potrebbe presto iniziare una nuova avventura da allenatore dopo aver scritto da calciatore parte della storia della Roma.