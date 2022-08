“È tornata”, finalmente la notizia che tutti stavano aspettando: gioiscono tutti per Romina Power

Finalmente i fan di Romina Power possono tirare un sospiro di sollievo. Vediamo cosa era successo nei giorni scorsi.

Romina Power aveva deciso di sparire da un po’ destando non poca preoccupazione nei fan.

Un’icona nazionale

Sin dagli esordi della sua carriera, Romina Power è stata protagonista delle cronache rosa grazie al suo matrimonio con Albano. La loro storia d’amore ha appassionato fan provenienti da tutto il mondo. Tant’è che la loro canzone Felicità può essere considerata ancora un pilastro della musica italiana.

La famiglia Power si oppose alle nozze ma i due scelsero comunque di sposarsi contro il parere di tutti. La loro rottura fu dovuta alla scomparsa della figlia Ylenia.

Perché era scomparsa

La cantante aveva deciso di godersi le sue vacanze in piena libertà. Probabilmente, si è dedicata ad un detox social. Infatti, sino a ieri 18 agosto, aveva deciso di sparire da Instagram per un po’. Un comportamento piuttosto strano se si considera che l’ex moglie di Albano, negli anni, è stata tanto presente sui social, viziando i fan più affamati di contenuti quasi quotidiani. L’ultimo carosello di foto è stato pubblicato qualche settimana fa a seguito di una vacanza in Messico.

Del resto, il detox dai social è un’abitudine che, durante il periodo di ferie, che siano vacanze invernali o estive, è un’abitudine che molti personaggi famosi si concedono. Un modo per staccare la spina in tutto e per tutto. Del resto, non deve essere semplice stare sempre sotto i riflettori. Inoltre, anche pubblicare un semplice post su Instagram potrebbe rivelarsi un lavoro.

Nel caso di Romina Power, però, si credeva che il suo allontanamento dai social fosse dovuto ad altre motivazioni e, in particolare, ad indiscrezioni legate alle sue figlie. Da un lato, ci sono state delle segnalazioni su Ylenia, che era stata vista a Berlino. Dall’altra, indiscrezioni circa la presunta gravidanza di un’altra figlia sua omonima Romina.

Quest’ultima, ha recentemente ritrovato Stefano Rastelli, un regista con cui aveva avuto una relazione e che lavora al programma tv di Rai Uno Oggi è un altro giorno a cui lei stessa ha partecipato più volte.

Con il suo ritorno sui social, Romina Power sembra aver smentito tutto e sembrerebbe confermare la teoria secondo cui, in realtà, si era presa soltanto una pausa. A ieri, infatti, risale il suo primo post dopo diversi giorni. Si tratta di una story che, naturalmente, non conferma ne smentisce.