La Cina chiede “dialogo” e “negoziazione” per la guerra in Ucraina

La Cina sottolinea che “tutti gli sforzi che portino alla risoluzione pacifica della crisi devono essere sostenuti”. Il governo cinese ha chiesto questo mercoledì “dialogo” tra le parti per risolvere pacificamente “la crisi [in Ucraina]”.

“Chiediamo alle parti coinvolte di risolvere la questione attraverso il dialogo e la negoziazione”, ha affermato Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri cinese, in un’apparizione di routine, ma segnata dall’escalation della guerra in Europa.

Secondo Pechino la posizione della Cina non è cambiata, “è coerente e chiara”

In risposta alle parole del presidente della Russia, Vladimir Putin, che mercoledì ha annunciato che utilizzerà “tutti i mezzi” a sua disposizione per difendere l’integrità territoriale del suo Paese, e ha ordinato la mobilitazione parziale di 300.000 riservisti con esperienza militare per fermare il contrattacco delle fila ucraine, Pechino ha chiesto una soluzione “che tenga conto delle legittime preoccupazioni di sicurezza di tutte le parti” e ha chiesto alla comunità internazionale di “creare le condizioni e lo spazio per essa”.

La posizione del colosso asiatico non è cambiata, “è coerente e chiara”, ha aggiunto il portavoce, che ha risposto con parole quasi identiche all’annuncio dei referendum per l’adesione alla Russia delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk.

“Riteniamo che tutti i Paesi meritino il rispetto della propria sovranità e integrità territoriale”, ha proseguito, “che gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite debbano essere rispettati, che le legittime preoccupazioni di sicurezza di qualsiasi Paese debbano essere prese sul serio e che tutti gli sforzi volti alla risoluzione pacifica della crisi dovrebbero essere sostenuti”.

Dall’inizio della guerra, Pechino ha mantenuto una distanza calcolata da Mosca, senza dare appoggio militare o materiale alla Russia, e senza evitare la batteria di rappresaglie occidentali contro il regime di Putin. Ma allo stesso tempo, senza condannare l’invasione né menzionare l’esistenza di una “guerra”: di solito la chiama “crisi” o addirittura “la domanda”, parole che il portavoce ha usato questo mercoledì.

Questo ambiguo equilibrio inclinato verso la Russia è in gran parte sostenuto dall’amicizia “senza limiti” tra i due paesi che è stata firmata dal presidente cinese, Xi Jinping, e dal suo omologo russo, durante un incontro a Pechino, 20 giorni prima che Mosca ordinasse ai suoi soldati di entrare nel Ucraina.

“La cosa più urgente è che tutte le parti cessino il fuoco e mettano fine ai combattimenti il ​​prima possibile”

Poco dopo lo scoppio della guerra, la Cina si è astenuta dal votare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite una risoluzione di condanna dell’invasione che spingeva Mosca a ritirarsi immediatamente e incondizionatamente dal Paese vicino. L’iniziativa non vincolante è uscita con 141 voti favorevoli, cinque contrari (Bielorussia, Corea del Nord, Eritrea, Russia e Siria) e 35 astenuti, tra cui quelli dei due colossi asiatici, Cina e India.

La scorsa settimana, tuttavia, si è aperta una spaccatura tra i due Paesi, quando Putin ha riconosciuto per la prima volta le “preoccupazioni” della Cina sull’Ucraina. “Comprendiamo le vostre domande e preoccupazioni”, ha detto a Xi durante un incontro a Samarcanda, in Uzbekistan, nel loro primo incontro faccia a faccia dallo scoppio della guerra. Le parole del presidente russo per la prima volta alludevano alla preoccupazione di Pechino per la disputa.

Il presidente cinese, invece, non ha fatto riferimento all’Ucraina per tutta l’intervista, secondo la lettura ufficiale fornita da Pechino. Il ministero degli Esteri di questo Paese, che scolpisce la posizione della Cina negli affari internazionali attraverso le apparizioni quotidiane dei suoi portavoce, non si è quasi discostato dal copione dall’invasione. Ogni volta che viene interrogato su Russia e Ucraina, risponde che la sua posizione rimane “coerente”.

Lo ha fatto a marzo: “La cosa più urgente è che tutte le parti cessino il fuoco e mettano fine ai combattimenti il ​​prima possibile”. Sempre ad agosto: “Invitiamo le parti coinvolte a cessare le ostilità attraverso il dialogo e la negoziazione”. E ancora la scorsa settimana, prima del confronto tra Putin e Xi: “Chiediamo alle parti coinvolte di attuare un cessate il fuoco attraverso il dialogo e la negoziazione e di trovare un modo per accogliere al più presto le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutte le parti coinvolte.

Allo stesso modo, speriamo che la comunità internazionale crei le condizioni e lo spazio per questo”. Una posizione, ha ribadito ancora una volta la portavoce Mao Ning, “coerente”.