Bonus €350 euro per questi lavoratori, controlla se spetta anche a te

Nuovi bonus 350euro per questa tipologia di lavoratori e bisogna fare subito domanda se non si vuole perdere l’opportunità.

Il decreto Aiuti ter ha aggiunto alcuni tasselli a quelli già previsti e il Consiglio dei Ministri ha approvato alcuni aiuti importanti, anche se non è ancora presente il testo ufficiale. Il bonus da 200euro è stato potenziato ed esteso ai liberi professionisti e le Partite Iva.

Queste sono alcune delle categorie che non hanno potuto beneficiare di 200euro, per impossibilità di inviare la domanda all’Inps. Ci sono comunque anche altre novità che parlano di un bonus 350euro, dedicato a categorie specifiche di utenti anche se le risorse a disposizione del Governo non sono tantissime.

Proviamo a fare chiarezza?

Bonus 200euro per autonomi e professionisti

Il decreto Aiuti è stato confermato in data 17 maggio 2022 con l’articolo 33 Decreto Legge 33, attuando una serie di strategie con un bonus per i lavoratori autonomi e liberi professionisti con fondo da 500 milioni di euro.

Ricordiamo che questo bonus da 200euro ha destato non pochi commenti e disagi tra gli italiani, proprio perchè moltissime categorie all’epoca non sono state comprese.

Il decreto ha avuto ritardi e ripensamenti in questi anni, con la consapevolezza che le risorse a disposizione non potessero essere al pari dei richiedenti. Per questo motivo è arrivato il Decreto Aiuti Bis con un fondo di ulteriori 100 milioni di euro per arrivare a 600 milioni in totale. Un passaggio che ha permesso di poter dare i 200euro di bonus a moltissime persone con reddito non superiore ai 35mila euro.

Le nuove categorie che ora possono richiedere il Bonus, potranno presentare la domanda non appena il testo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale (non c’è ancora una data certa).

Bonus 350euro, chi può richiederlo?

Visto l’aumento dei prezzi e del caro vita, il Decreto Aiuti deve poter sostenere tutti quelli che sono gli aiuti per le persone con un potenziamento del bonus 200euro tanto discusso. Per i pensionati e i lavoratori dipendenti è prevista un’altra parte di pagamento con valore 150euro con numero ridotto di persone.

In tal caso, i 200euro diventeranno 350euro e potranno beneficiarne tutti coloro che nel 2021 hanno registrato un reddito complessivo che non supera i 20.000 euro.

Questo vuol dire che il bonus per lavoratori autonomi e liberi professionisti verrà erogato appena si potranno fare le domande, con l’approvazione del decreto Aiuti Ter. Riepilogando il bonus potrà essere:

Pari a 350euro se il reddito percepito nel 2021 è inferiore ai 20.000euro

se il reddito percepito nel 2021 è inferiore ai 20.000euro Pari a 200 euro per chi ha un reddito inferiore ai 35.000 euro.

Come accennato, si potrà richiedere solo nel momento in cui il testo sarà approvato in Gazzetta Ufficiale. Fino a quel momento è bene prendere informazioni e capire come muoversi, al fine di poter avere i 350euro previsti dal Decreto.