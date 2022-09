“Il mio cuore è straziato”, Serena Bortone distrutta: piangono tutti in studio

By

Il 16 settembre, negli studi di “Oggi è un altro giorno”, la conduttrice Serena Bortone è apparsa distrutta, provata, addolorata. Tutti i presenti in studio si sono commossi al momento dell’apertura del programma nell’ascoltare le parole della Bortone.

La partecipazione, l’immedesimazione e l’empatia di Serena erano tutt’altro che fiction televisiva. Cosa è successo?

Serena Bortone distrutta dal dramma nelle Marche

La notte del 15 settembre, la furia del maltempo e l’alluvione non hanno avuto nessuna pietà al Nord delle Marche. Nessuno scampo per le aree più colpite ovvero Senigallia, Tre Castelli e Astra. Nove le vittime accertate, quattro i dispersi aggiornati al 16 settembre.

Serena Bortone, conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, nell’aprire la puntata del 16 settembre, appariva provata e distrutta per questo dramma. Nel corso della puntata, hanno pianto e si sono commossi tutti.

“Il mio cuore è straziato”

ha detto Serena parlando della sciagura terribile che ha colpito le Marche.

Il bollettino e le parole dell’inviato in diretta TV

Nel frattempo, si scorgevano immagini del disastro causato dall’alluvione: Serena era in collegamento con l’inviato del Tg1 sul posto che ha fornito maggiori dettagli. Serena Bortone ha comunicato il ‘bollettino’ del momento: 9 morti (inizialmente, fissato in 11) e 4 dispersi, come detto.

L’inviato Valerio Scarponi ha intervistato una signora che, a causa dell’alluvione, ha perso marito e figlio. La donna ha testimoniato e descritto nei dettagli il terribile momento in cui padre e figlio che erano in garage sono stati travolti e risucchiati dall’acqua in pochi minuti.

Quali parole di conforto dare a queste persone se non “vi siamo vicini”?

Dramma nelle Marche: una quantità di pioggia incredibile rispetto alla media estiva

Cosa succede a questo clima? Perché è impazzito e tanto imprevedibile?

Sono intervenuti esperti al programma “Oggi è un altro giorno” per spiegare che cosa è successo nelle Marche.

Leggendo il comunicato della Protezione Civile, Serena Bortone ha spiegato che, nel giro di alcune ore, è piovuto un terzo di quanto di solito piove nelle aree delle Marche colpite in un intero anno. In determinate zone, la pioggia è stata doppia rispetto alla media estiva.

Apparendo costantemente provata, Serena ha continuato a leggere il comunicato. L’acqua si è riversata sui territori in modo repentino portando caos e morte.