La badante maltratta la madre anziana: il figlio scopre tutto e la denuncia

Ne ha approfittato della condizione di sottomissione che l’anziana donna che accudiva, affetta da demenza senile, le era stata affidata. La badante, senza alcun motivo apparente, ha picchiato la donna, ma è stata prontamente scoperta.

Il figlio della donna, infatti, ha posizionato delle telecamere all’interno della loro casa. Ecco cosa ha scoperto.

Anziana maltrattata dalla sua badante

Forse non voleva crederci, ma alla fine non si è sbagliato. Grazie al suo intervento, sua madre è stata salvata. La storia che stiamo per raccontarvi è quella di un’anziana signora, affetta da demenza senile che è stata malmenata e picchiata dalla sua badante. Ed è stato proprio il figlio dell’anziana a scoprire cosa la donna faceva a sua madre, attraverso il posizionamento di alcune telecamere di sorveglianza all’interno della sua casa.

La vicenda viene da Marigliano, in provincia di Napoli. L’uomo ha scoperto ciò che succedeva a sua madre grazie al suo visionare le immagini delle telecamere che aveva installato all’interno dell’appartamento. Vedendo ciò che la badante faceva a sua madre, l’uomo non c’ha pensato due volte a denunciare la donna. Ora, quelle immagini sono al vaglio della magistratura per capire come procedere nei confronti della badante stessa.

Le immagini risalgono al 15 maggio scorso e, dal video, si vede chiaramente l’anziana 85enne invalida, e la sua badante. Le due stanno dormendo, quando ad un certo punto, l’anziana si sveglia e sta per alzarsi. Ed è qui che si scatena la violenza della badante. La donna, infatti, l’afferra per i capelli e per il collo. L’anziana riesce comunque ad alzarsi prima di essere nuovamente aggredita dalla sua badante.

Un video che la incastra

La badante, infatti, prova a strappare all’anziana il bastone dalle mani. “Era un po’ di tempo che mamma, che abita accanto a me, era nervosa e non voleva essere lasciata sola con la sua badante” – racconta il figlio della donna in un’intervista a Fanpage – “Una sera mia moglie mi sveglia e mi dice di aver visto dalle immagini delle telecamere la badante che picchiava mamma”.

Da lì, poi, la corsa dell’uomo a casa di sua madre e la scoperta di cosa era successo all’anziana, anche davanti al fatto che la badante abbia negato tutto ciò che aveva commesso. Come dicevamo, ora le immagini delle telecamere di sorveglianza che il figlio della donna aveva posto in casa di sua madre, sono in mano alla magistratura per capire cosa effettivamente sia successo e come procedere nei confronti della badante.

La donna è stata denunciata dal figlio dell’uomo il 24 maggio scorso, alla caserma dei Carabinieri di Marigliano, pochi giorni dopo aver commesso il fatto.