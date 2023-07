Fa un giro al mercatino dell’usato e torna arricchita, ecco cosa trova nella borsa

Una ragazza ha trovato una sorpresa davvero interessante in una borsa al mercatino dell’usato, di che si tratta.

Una visita al mercatino dell’usato è bastata per svoltare la giornata di una ragazza. Dando un’occhiata tra le borse presenti sulla bancarella, la ragazza è stata colpita da una in particolare. Guardando al suo interno, poi, ha fatto una scoperta davvero lieta e sorprendente: un malloppo di banconote!

Mercatino dell’usato: è boom

L’approccio al mondo della moda, negli ultimi anni, è cambiato radicalmente per molti consumatori. Questo, nella maggior parte dei casi, a motivo dell’immenso impatto ambientale che la produzione dell’industria fashion continua ad avere.

Si pensi al fenomeno del fast fashion: nuove collezioni di capi d’abbigliamento prodotte continuamente per rispecchiare le ultime tendenze dell’alta moda. Il rovescio della medaglia, tuttavia, è che perché questi abiti siano accessibili alla maggioranza della clientela i metodi di produzione impiegati sono di scarsa qualità, così come i materiali utilizzati.

Il tutto risulta in un’industria dall’impatto ambientale devastante, i cui scarti, cioè i vestiti, rappresentano i rifiuti che si trovano in quantità maggiore nelle discariche del mondo. E si tratta di una questione su cui più volte si è tentato di far luce, richiamando l’attenzione dell’opinione pubblica, come nel caso del colosso Shein.

E così molti, nel loro piccolo, decidono di contribuire a migliorare la situazione evitando l’acquisto compulsivo di nuovi capi d’abbigliamento, ma privilegiando quelli usati. Ed è qui che entra in gioco il mercatino dell’usato, che sia fisico o virtuale.

Sono davvero tante, infatti, le applicazioni e piattaforme basate sulla compravendita di vestiti e accessori di seconda o terza mano. Dando un’occhiata sui profili dei vari utenti, ciò che fa riflettere sul livello di spreco che ognuno di noi produce quando acquista capi d’abbigliamento è il fatto che nella maggioranza dei casi si tratta di capi mai indossati, o indossati una sola volta e pertanto come nuovi.

Il che però è una buona notizia per chi acquista capi di seconda mano, perché significa che tramite questo metodo potranno acquistare vestiti in condizioni quasi perfette, magari anche firmati, alla metà del prezzo. E spesso, questo permette di creare outfit davvero originali e personalizzati.

Trova del denaro in una borsa usata

Oltre ai vantaggi che abbiamo appena esaminato, ciò che è accaduto ad una ragazza dimostra che a volte i mercatini dell’usato riservano anche piacevoli sorprese. Frio, così si chiama la giovane su Tiktok, ha condiviso un video raccontando un episodio davvero curioso che le è capitato passando tra i banchi di un mercatino dell’usato dedicato alle borse vintage.

La ragazza ha esordito nel video dicendo che le avevano sempre consigliato di controllare le borse ai mercatini dell’usato. Quel giorno, per la prima volta, ha deciso di seguire quel consiglio, e possiamo dire che ne è valsa davvero la pena! Frio, infatti, ha aperto una delle borsette vintage disposte sul banco e, nella tasca interna, ha trovato un vero e proprio malloppo di banconote.

Non si tratta di cifre stellari, ma questo fortunato ritrovamento le ha permesso di guadagnare 45 dollari, il che comunque non le è dispiaciuto affatto. Fatto ancora più interessante, tra le banconote che Frio ha ritrovato ce n’era una da 20 dollari “antica”, poiché si trattava di una vecchia stampa ormai terminata. Ciò vuol dire che quella banconota potrebbe valere molto più di 20 dollari: un vero colpo grosso!

Il video ha ottenuto ben 2 milioni di visualizzazioni, e non sono mancate le polemiche nei commenti. Tra chi si domanda come si possa non controllare il contenuto di una borsa prima di venderla, e chi fa notare che invece di prendere solo i soldi Frio avrebbe dovuto comprare anche la borsa, le opinioni sono contrastanti.

A Frio, comunque, resta la soddisfazione di aver fatto una piacevole sorpresa al mercatino dell’usato.