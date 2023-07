Chiara Ferragni nella bufera social: “L’isola brucia e lei si fa i selfie”

L’influencer cremonese è nell’occhio del ciclone. Chiara Ferragni si trova in vacanza in Sicilia, ma i social la trovano irrispettosa per i numerosi selfie mentre l’isola va letteralmente a fuoco e si scatena. Ad intervenire in sua difesa anche il marito Fedez, che però cancella subito dopo il tweet, in cui riprendeva un utente del social network di Elon Musk che aveva sottolineato l’incongruenza tra il suo Good Monday e la situazione tragica in Sicilia.

La Sicilia è una regione molto cara a Chiara Ferragni, che spesso visita e dove nel 2018 si è sposata con il compagno Fedez a Noto, ma questa volta ha commesso uno scivolone che i social sono stati pronti a rinfacciarle. L’isola è infatti nella morsa del caldo, e sono numerosi gli incendi che si sono scatenati in queste ultime ore e che hanno visto coinvolte alcuni dei siti e delle città più belle del territorio, con persone rimaste senza acqua e elettricità a causa di questa catastrofe. L’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram è parso, quindi ai più, alquanto fuori luogo.

Chiara Ferragni in vacanza in Sicilia: critiche dai social

Nella giornata di ieri l’influencer cremonese ha pubblicato su Instagram una serie di scatti in Sicilia, a bordo di uno yacht sul quale sta facendo le sue vacanze assieme ad un gruppo di amiche e colleghe. a didascalia del tutto, “Good Monday”, ovvero Buon Lunedì in inglese, il ché è apparso quantomeno irrispettoso nei confronti della popolazione locale che sta vivendo il dramma degli incendi che stanno martoriando l’isola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

“No Chiara non c’è niente di ‘good’ in Sicilia oggi. La NOSTRA terra sta bruciando. E sinceramente ci serve a poco la storia in cui tu dici di amarla” scrive un’utente sul social di Mark Zuckerberg. Una polemica che si è estesa anche su Twitter, dove in tanti l’hanno criticata e Fedez ha cercato di difenderla inutilmente, benché abbia poi cancellato tutto, forse proprio su richiesta della moglie.

La situazione in Sicilia è infatti drammatica, e già parecchie persone sono state sfollate dalle loro abitazioni, mentre il fuoco avanza e Palermo e Catania sono sempre più in pericolo.

Fedez cerca di difendere la moglie, poi cancella tutto

Nella giornata di oggi, un utente di Twitter ha pubblicato un post in cui sottolineava la pubblicazione di Ferragni, e ciò non è andato giù al di lei marito, che sempre sullo stesso social ha risposto condividendo il post e scrivendo una didascalia in cui difendeva dalle critiche la dolce metà.

“La Sicilia va a fuoco. Tu da Twitter prendi un post di Chiara Ferragni fatto ieri mattina quanto l’allerta della protezione civile in Sicilia fa riferimento a stanotte. Ok, tu si che sei stato di grande utilità in questo momento. Serviva proprio una polemica…” ha scritto nel suo messaggio Fedez, anche se neanche 5 minuti dopo lo ha rimosso dal suo profilo, probabilmente su richiesta della consorte.

Leggere tutto, purtroppo il “good monday” in #Sicilia lo ha avuto solo #Ferragni che si fa la vacanza #supplied mangiando gratis mentre la popolazione non ha né acqua né luce da giorni. Ecco cos’è il privilegio, ecco come vivranno i ricchi vs i poveri la crisi climatica. https://t.co/cqqLXbijWX — Serenadoe (@Serenadoe___) July 25, 2023

C’è da dire che, a sua volta, anche l’utente ha tolto tutto, anche se non è stato certo l’unico a sottolineare quanto sia stato inopportuno il post spensierato della bionda imprenditrice digitale, a quanto pare in vacanza assieme, tra le altre, alle sue care amiche Veronica Ferraro e Chiara Biasi.

“Fedez pesta l’ennesimo mer*one difendendo l’indifendibile e poi cancella il tweet. Applausi. Fedez, amo, per tua informazione delle condizioni disastrose della Sicilia si sa da ben prima di stanotte o ieri mattina. Cerchiamo di rimanere collegati alla realtà, grazie” scrive qualcuno nell’hashtag #Sicilia.