1500 euro di bonus per comprare casa nuova, è un sogno che si realizza: fai domanda così

Sono 1500 euro di bonus quelli dedicati a chi desidera comprare una casa nuova e fare la domanda è facile. Vediamo insieme quali sono i requisiti e le caratteristiche richieste.

Un nuovo bonus per comprare casa nuova, ottimo in questo momento di forte crisi che non consente di realizzare i propri sogni. Tantissime persone vorrebbero mettere radici e avere un immobile proprio, anche come investimento concreto per il futuro. Il Governo entra in scena con questo aiuto che potrebbe far gola a molti, non solo per la cifra ma anche per la possibilità che si crea nell’acquisto di una casa. Come si fa la domanda?

Comprare casa nuova è possibile oggi?

Comprare casa nuova non è sicuramente facile in un momento come questo, ed è il motivo per la quale si cerca un immobile in affitto o si preferisce rimandare la decisione. Oltre al costo vivo della casa, si devono mettere in conto gli anticipi e tutte le spese che riguardano la burocrazia italiana.

In realtà, i bonus dedicati alla casa sono nell’occhio del ciclone proprio perché il Governo uscente non vorrebbe confermarli per il 2023 al fine di poter fare dei controlli fiscali incrociati. Tuttavia, c’è una opportunità da non lasciarsi sfuggire con un bonus prima casa da 15.000euro che supporta l’acquisto.

È un aiuto fortissimo da non sottovalutare, particolare perché aperto a tutti i cittadini italiani.

Bonus per comprare casa nuova: come funziona

Se comprare casa sta diventando un sogno irrealizzabile, questo passo potrebbe essere supportato da 15000 euro di bonus erogati dal Governo in questo periodo. Ovviamente, sono richiesti dei requisiti particolari.

Acquistare una casa per avere un rimborso sino al 50% (acquisto e ristrutturazione) I soggetti che beneficeranno del bonus sono quelli che acquistano casa in Sardegna, in Comuni con meno di 3000 abitanti.

Come si usano i 15000 euro di bonus per la casa nuova

La Regione Sardegna, con l’aiuto del Governo, mette in campo 45milioni di euro per rivalutare alcuni Comuni e dare la possibilità agli italiani di comprare una casa dove non ci sono moltissimi abitanti. La Regione offre una serie di paesi bellissimi e c’è veramente l’imbarazzo della scelta.

Per chi decide di comprare una casa in uno dei comuni sardi, ci sono da 10.000 a 15.000 euro a disposizione come aiuto. È un contributo a fondo perduto che copre sino al 2024, da richiedere per acquisto o ristrutturazione.

Entro 18 mesi dalla data di acquisto o fine lavori è obbligatorio trasferire la residenza in questa casa. L’investimento di acquisto non è solamente per poi rivenderla o affittarla, bensì è richiesto il reale trasferimento e la conferma di residenza. Insomma, per chi volesse cambiare vita la Regione offre scenari mai visti prima sia nell’entroterra e sia vicino al mare: scegliere un Comune e una casa sarà facilissimo.