Putin sotto choc: muore in un attentato la figlia del suo ‘ideologo’

Il Presidente russo Putin questa notte è stato svegliato da una notizia che lo ha messo sotto choc lui e l’intera Russia. In un probabile attentato è morta la giornalista e politologa Darya Dugina.

La donna era seduta in macchina quando è esploso un ordigno esplosivo: la figlia del famigerato nazionalista russo Alexander Dugin è morta. Le circostanze suggeriscono che il presunto attacco fosse rivolto a suo padre. Secondo le autorità russe, la figlia dell’ideologo nazionalista di destra Alexander Dugin è stata uccisa in un sospetto tentativo di omicidio nella cittadina russa di Bolschiye Vjasjomy vicino a Mosca. “L’identità della persona deceduta è stata chiarita: si tratta della giornalista e politologa Darya Dugina”, hanno affermato domenica le autorità investigative a Mosca.

Putin triplica la sorveglianza attorno alla sua persona

La giornalista 29enne era considerato un fervente sostenitrice della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Secondo i media di Mosca, era nell’elenco delle persone sanzionate dalle autorità britanniche per aver diffuso propaganda e false notizie sull’invasione ordinata dal capo del Cremlino Vladimir Putin il 24 febbraio.

Secondo gli inquirenti, sabato sera il SUV di Dugina è esploso di ritorno da un evento. Un video mostra il lavoro degli esperti in loco. Secondo i primi risultati, sul veicolo è stato montato un ordigno esplosivo, che è esploso. Ci sono video del veicolo in fiamme sui social network. Sarà determinato in diverse direzioni, si legge nella nota degli inquirenti. Ha lasciato aperto se il tentativo di omicidio avrebbe potuto essere mirato al padre di Dugina.

Il padre della persona assassinata, l’autore radicale Dugin, è più volte descritto dai media e dagli autori come un sussurratore o come il “cervello” del presidente russo Putin, e come fonte di idee per l’attacco all’Ucraina. Secondo altre fonti, tuttavia, la sua influenza personale è diminuita dal 2014.