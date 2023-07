L’esame più difficile da sostenere in Italia è proprio in questa famosa università

L’esame più difficile da sostenere in Italia è in questa università. È questo qui ed è quasi impossibile da superare in questo famosissimo ateneo.

Università ed esami, qui è più difficile laurearsi

Sebbene l’università non sia una scuola dell’obbligo, milioni sono gli studenti che, terminato il liceo, decidono di proseguire gli studi iscrivendosi a corsi di laurea triennali o magistrali per ottenere un accesso facilitato al mondo del lavoro e migliori competenze da investire nel mercato professionale.

In Italia ci sono alcune delle università più antiche e famose del mondo. Pensiamo per esempio alla Federico II di Napoli o alla Sapienza di Roma. In alcune è più facile laurearsi, in altre invece particolarmente complicato. Ci sono infatti alcuni esami così difficili da superare che ritardano il conseguimento della laurea per molti.

Non sempre gli studenti riescono a laurearsi in tempo. Ci sono vari fattori che possono intercorrere nel corso degli studi o dei vari anni accademici, come la necessità di dover lavorare per pagare le tasse o, come capita il più delle volte, alcuni esami difficili da sostenere, che non consentono il conseguimento nei tempi previsti del titolo di studio tanto ambito.

Oggi vogliamo parlare proprio di uno degli esami più difficili da sostenere in Italia. C’è un’università in particolare in cui gli studenti, che provengono da ogni parte del mondo, lamentano bocciature continue in questa materia senza la quale non è possibile laurearsi.

L’esame in questione è Economia Politica 1 e l’università in cui è quasi impossibile superarlo, è l’Università Politecnica delle Marche. I dati parlano chiaro e mettono in evidenza un fenomeno curioso: pochi gli studenti che riescono a conseguire la prova scritta e orale di Microeconomia.

Per esempio, durante l’ultima sessione, quella del 27 giugno, su 38 corsisti solo 5 hanno superato l’esame con una votazione non superiore a 15. Per quale motivo è così difficile superare questo esame? Secondo i professori e gli assistenti che insegnano questa materia, la ragione è una: le lacune in matematica che hanno molti studenti che frequentano il corso.

Durante l’ultima sessione d’esame, oltre ai 33 bocciati, anche due ritirati che dinanzi agli esercizi di matematica e alle domande a risposta aperta hanno lasciato foglio in bianco preferendo abbandonare l’aula universitaria.

Ancora, dal 2021 al 2022, nelle varie sessioni previste dall’università, tantissimi gli studenti – ben 37 – che hanno tentato questo esame più di 10 volte. A luglio 2022, l’84% degli studenti ha ricevuto una bocciatura. Negli ultimi 10 anni, il 64% degli studenti che ha tentato l’esame di Economia Politica non lo ha superato.

Come si svolge questo esame

A parlare è Giulio Palomba, docente di Econometria all’Università Politecnica delle Marche. Il professore ha dichiarato che l’esame di Microeconomia è difficile da superare.

È un ostacolo per tanti studenti che non hanno una buona preparazione nelle materie scientifiche e analitiche che sono alla base del piano di studi di facoltà come matematica ed economia politica e aziendale.

La maggior parte degli studenti che si iscrive a questi corsi di laurea proviene dalla Ragioneria, istituti tecnici nei quali non si dà una preparazione approfondita delle materie scientifiche agli alunni.

Alta la percentuale degli studenti che, dopo aver tentato più volte l’esame di Microeconomia, decide di prendersi una pausa dagli studi, di abbandonare l’università o cambiare corso di laurea.

L’esame di Microeconomia consiste generalmente in una prova scritta e in una prova orale che sono obbligatorie e da eseguire nella stessa sessione di esame. Generalmente, le due prove si tengono nella stessa giornata.

La prova orale dura due ore e prevede l’esecuzione di 12 esercizi e la risposta a 6 domande su argomenti trattati durante il corso. La prova scritta consiste invece nello svolgimento di altri esercizi in cui gli studenti devono dimostrare le loro competenze analitiche attraverso la risoluzione di problemi matematici.