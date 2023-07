Carlo Conti ha annunciato il cast 2023 di Tale e Quale Show

Come di consueto, la nuova edizione di Tale e Quale Show partirà a settembre, e Carlo Conti ha annunciato oggi i 10 concorrenti del 2023. Tra di essi, molti volti noti di alcune edizioni del Gf Vip, come accade ormai da qualche anno a questa parte, cantanti già affermati e anche altri ex partecipanti a talent molto noti. Non solo, ma Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli sono stati confermati anche per quest’anno in qualità di ripetenti, e si occuperanno della parte comica del programma. Ad annunciarlo è stato proprio il padrone di casa con un paio di post sul suo profilo ufficiale Instagram.

È stato proprio Carlo Conti ad annunciare poche ore fa il nuovo cast al completo dell’edizione 2023/2024 di Tale e Quale Show, programma di punta di Rai1 che va in onda di solito a partire da settembre in prima serata. Saranno 10 i concorrenti totali della nuova stagione, oltre ai due “ripetenti” dell’anno scorso, ovvero Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che nella scorsa edizione avevano dato vita ad improbabili duetti canori: i due attori si occuperanno quindi della parte comica del programma. Tra i volti che saranno protagonisti dello show, ci saranno ex concorrenti provenienti da altri talent o altri reality: ci saranno addirittura 4 ex inquilini del Gf Vip, in arrivo da diverse edizioni, oltre a cantanti ormai affermati e attori.

Riparte Tale e Quale Show: chi sono i 10 nuovi concorrenti

Poche ore fa sul suo profilo ufficiale di Instagram, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei 10 nuovi protagonisti della trasmissione dedicata alle imitazioni dei più noti cantanti italiani e internazionali. Tra loro, da settembre troveremo Pamela Prati, famosa showgirl del Bagaglino e già concorrente della passata edizione del Gf Vip, Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra e partecipante (anche se fulminea) del Gf Vip 7. Ma le due soubrette non saranno le uniche provenienti dalla Casa di Cinecittà.

A prendere parte alla competizione sarà infatti anche Alex Belli, protagonista e per alcuni vincitore morale della sesta edizione del reality di Mediaset e Maria Teresa Ruta, conduttrice e partecipante alla quinta stagione dello show di Canale 5. Cristina Scuccia, di recente tra i naufraghi dell’ultima sfortunata edizione dell’Isola e vincitrice di The Voice, sarà anche lei tra le concorrenti, così come Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor nel 2017, davanti ai Maneskin.

Infine, a prendere parte a questa 13esima edizione saranno anche le cantanti e attrici Jasmine Rotolo e Ilaria Mongiovì, così come Gaudiano e Scialpi. A completare il cast, come l’anno scorso, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che nei panni di “ripetenti” divertiranno il pubblico a casa con eccentrici duetti ed esibizioni.

Un “regalo” che Conti ha voluto fare a tutti gli appassionati del programma tv, che potranno così iniziare le vacanze estive già sapendo cosa gli aspetta a settembre. Non si ha ancora una data precisa di inizio per la nuova stagione del programma, ma è probabile che vada in onda verso la fine del mese autunnale come già successo per la 12esima edizione di Tale e Quale Show, cominciata il 30 settembre 2022.