Amadeus, figuraccia ai Soliti Ignoti: costretto a scusarsi in diretta | VIDEO

In conduttore Amadeus si è ritrovato a chiedere scusa in diretta durante una puntata de I Soliti Ignoti. Ecco cosa è accaduto.

Amadeus è un conduttore televisivo italiano tra i più apprezzati a tal punto che la Rai ha deciso di consegnarli tra le mani la conduzione e la direzione artistica di ben cinque edizioni del Festival di Sanremo consecutive.

Infatti, il presentatore a cominciato a condurre e a dirigere la kermesse canora a partire dal 2020 anno in cui a vincere è stato il cantautore Diodato con il brano Fai Rumore e successivamente ha gestito anche l’edizione 2021 andata alla storia per essere l’edizione senza pubblico per via della pandemia Covid-19 in corso e dell’aumento dei contagi durante quei mesi.

Amadeus: la gaffe a I soliti ignoti

Ma l’edizione 2021 è stata vinta dai Maneskin con i brano Zitti e Buoni che successivamente hanno vinto anche l’Eurovision Song Contest e hanno portato il festival europeo in Italia esattamente a Torino.

Grazie a questo successo, Amadeus si è conquistato anche la conduzione del Festival di Sanremo 2022 vinto da Mahmood e Blanco con il brano Brividi. L’edizione ha ottenuto ascolti record a tal punto da far decidere alla Rai di far firmare al conduttore anche la conduzione e la direzione artistica dell’edizione 2023 e 2024.

Questo ha fatto si che l’uomo sia diventato uno dei conduttori con i maggior numeri di Festivl di Sanremo condotti, specie in modo consequenziale e c’è chi ammette che dopo i numeri di vendita dei brani sanremesi e la sua maestria nel regalare al pubblico canzoni di vario genere sia difficile immaginare un altro conduttore a partire dal 2025.

Ma il conduttore da molti anni è anche alla guida del programma I Soliti Ignoti che inizialmente nella sua prima edizione è stato condotto da Fabrizio Frizzi, conduttore scomparso nel 2018 a seguito di un’emorragia celebrale.

Amadeus è subentrato alla conduzione a partire dal 2017 conducendo anche serate speciali e puntate legate alla lotteria Italia come avverrà anche il 6 gennaio 2023, giorno dell’epifania.

In queste puntate, solitamente, a giocare non sono concorrenti comuni ma bensì personaggi dello spettacolo come accaduto anche durante le puntate settimanali quando il gioco era dedicato a varie associazioni e la cui vincita sarebbe andata in beneficienza a questi enti benefici.

Ma seppur attento a quello che fa e facendo un lavoro certosino, anche un conduttore come Amadeus può prendere una sbandata e fare una gaffe durante la diretta scusandosi con la persona che si trova difronte.

L’errore durante la puntata

Questo è quanto accaduto durante la puntata del 13 settembre, quando Amadeus invitando Serena e Salvatore, la coppia di concorrenti proveniente da San Giuseppe Vesuviano in provincia di Napoli ad indovinare l’identità dell’ignota numero 8.

Appena la donna si è accomodata al centro dello studio, il conduttore ha chiesto alla donna, di nome Chiara, di mostrare la somma sul suo passaporto e di mostrare la fotona che avrebbe dato l’indizio ai concorrenti.

Dopo che la donna ha parlato, Amadeus si è ricordato di non averla fatta presentare e si è scusato con lei.

“Ah si non si è presentata. Siamo talmente concentrati su quello che fa. Scusi eh…proprio…si può presentare Grazie. […] Scusi ma eravamo concentrati, perché non potendo sbagliare il numero 8 sennò vanno ai tre passaporti… ” Amadeus con l.mente già a Sanremo 2023 e si dimentica di far presentare la signora…#ISOLITIIGNOTI PIC.TWITTER.COM/RT3TCSLNNA — Ginevra (@Ginevracasalin) OCTOBER 14, 2022

Con queste parole il conduttore si è scusato con la signora Chiara specificando il motivo per cui si era distratto e non le aveva chiesto il nome e la provenienza.

Subito dopo la coppia di concorrenti ha indovinato l’identità della donna e si è portata a casa dopo aver indovinato l’identità del parente misterioso la quota di 25,600€ in gettoni d’oro nonostante per tutta lo loro indagine erano rimasti a quota zero fino all’ultima identità.

In un certo senso, si può dire che l’errore di Amadeus ha portato fortuna alla coppia di concorrenti.