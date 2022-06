Koulibaly si allontana dal Napoli

Con il sorteggio del nuovo calendario di Serie A possiamo definire ufficialmente iniziata la nuova stagione calcistica con il Napoli di Spalletti pronto a confermare gli ottimi miglioramenti messi in mostra durante la passata stagione



I partenopei hanno salutato Lorenzo Insigne, lo storico capitano che ieri è sbarcato in Canada dove è pronto ad affrontare la sua nuova avventura con la maglia del Toronto.

Il Napoli affiderà dunque tutto il peso dell’attacco sulle spalle di Victor Osimhen che dovrà trascinare Luciano Spalletti verso la lotta per lo scudetto con Milan e Inter.

Aurelio De Laurentiis sta valutando le tante opportunità di mercato per rinforzare la rosa e colmare quella lacuna tecnica lasciata da Lorenzo Insigne sulla corsia di sinistra.

Il club campano sta trattando da diverse settimana con l’entourage dell’ex bianconero Federico Bernardeschi che ha già dato la sua disponibilità a vestire la maglia azzurra.

Koulibaly-Napoli, aria di addio

Tensione e preoccupazione tra i tifosi del Napoli che rischiano di dover salutare uno dei loro idoli assoluti, il difensore Kalidou Koulibaly.

Il senegalese sta trattando da settimane il suo rinnovo con il club di De Laurentiis ma le parti sono ancora troppo lontane e la sensazione è che il Napoli per non rischiare di perdere il calciatore a zero possa accettare un’offerta già durante questa sessione di mercato.

Koulibaly vuole circa 5 milioni di euro all’anno, troppi per le casse del club partenopeo che con uno sforzo potrebbe arrivare ad offrire al calciatore un quadriennale da 3,5 milioni di euro annui.

La sensazione è che il Napoli si stia preparando a salutare il suo difensore e che in caso di proposta allettante possa decidere di far partire subito “KK”.

Tra le possibili destinazioni del senegalese c’è sicuramente la Juventus che vorrebbe sostituire Chiellini con uno dei centrali più forti ed affidabile sul panorama calcistico europeo.

Barcelona boss Xavi is ‘lining up a move for Napoli star Kalidou Koulibaly if they fail to land main target Jules Kounde’ https://t.co/tdWuGUBbvg — MailOnline Sport (@MailSport) June 24, 2022

Koulibaly ha più volte dichiarato apertamente il suo amore per la squadra e per la città di Napoli ma la sensazione è che il distacco con il club ad oggi sia veramente lontano e che il senegalese stia seriamente cercando una nuova destinazione.

Spalletti dunque, dopo aver perso Lorenzo Insigne, rischia di dover salutare un altro big della propria rosa a pochi mesi dall’inizio di una stagione importante che ci dirà tanto sulle reali ambizioni del Napoli.