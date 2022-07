Koulibaly ad un passo dal Chelsea

Dopo aver comunicato la propria volontà di non rinnovare il contratto con il Napoli, Kalidou Koulibaly sta scatenando una vera e propria asta di mercato con tantissimi club italiani ed Ester che vorrebbero riuscire a prendere il forte difensore senegalese.



Il difensore classe ’91 è ormai una sicurezza, nelle sue settime stagioni con il Napoli ha fatto enormi miglioramenti e, ad oggi, è ritenuto uno dei migliori centrali difensivi al mondo.

Nonostante il forte interessamento da parte della Juventus il giocatore ha più volte ribadito la volontà di non tradire i propri tifosi e di declinare la proposta dei bianconeri per non deludere il popolo napoletano, da sempre “nemico” con la squadra torinese.

Chelsea-Koulibaly, ci siamo!

Nelle ultime ore il club inglese ha alzato enormemente il pressing sul Napoli, forte del “si” ottenuto dal giocatore che sarebbe pronto a rifiutare ufficialmente il rinnovo con i partenopei per volare subito a Londra.



I blues sono pronti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro, il Napoli sarebbe “costretto” ad accettare per non trovarsi il prossimo anno con il giocatore che, non rinnovando, andrebbe via come parametro zero senza dunque produrre nessun riscontro economico nelle casse del club.

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro, la volontà sua e del Napoli è e rimane quella di rinnovare il contratto a Koulibaly, chiaro che davanti ad una scelta cosi forte del giocatore la società è costretta ad assecondare le volontà del camerunese.

Koulibaly, Juventus beffata!

Ormai non è di certo un mistero, con il probabile addio di Matthijs De Ligt i bianconeri vorrebbero affidarsi al giocatore del Napoli per organizzare la linea difensiva della prossima stagione.

Le perplessità manifestate dal calciatore e il forte inserimento del Chelsea rischiano di rovinare i piani dei bianconeri che nelle ultime ore sembrano quasi rassegnati all’idea di non poter convincere Koulibaly.

Una volta ufficializzata la cessione del gigante olandese, trattativa con il Bayern Monaco che procede con velocità, Arrivabene e Cherubini si concentreranno su Gleison Bremer, diventato a questo punto l’obiettivo numero uno della retroguardia bianconera.

Dopo Lorenzo Insigne, il Napoli rischia dunque di perdere un altro leader dello spogliatoio, salutare Kalidou Koulibaly significherebbe rinunciare ad uno dei migliori difensori centrali in ambito europeo ma, soprattutto, ad un leader capace sempre di caricarsi sulle spalle la squadra nei momenti difficili della stagione.

I prossimi giorni saranno fondamentali, il senegalese sembra aver scelto il Chelsea come sua squadra del futuro.