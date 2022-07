La7, nel palinsesto arrivano Balivo e Cazzullo: le novità della rete

Arrivano diverse novità nel palinsesto di La7: ad annunciarle, il fondatore della rete televisiva, Urbano Cairo.

Novità interessanti da parte di La7. Il palinsesto della rete, creata da Urbano Cairo, arrivano diversi cambiamenti che porteranno alla realizzazione di nuovi programmi con volti noti del piccolo schermo, in primis Caterina Balivo che abbiamo conosciuto sulle reti Rai. Ecco tutte le nuove entrate della emittente televisiva, i programmi pomeridiani, le serie tv e gli eventi sportivi, che saranno disponibili su La7.

LA7, arriva il nuovo palinsesto della rete: un programma condotto da Caterina Balivo

Il palinsesto di La7 si rinnova con diverse new entry: tra queste, ci sono Caterina Balivo e Aldo Cazzullo che prenderanno parte al percorso di informazione che la rete mette a disposizione e che funge da primario obiettivo del lavoro di giornalisti e conduttori.

Il presidente e amministratore delegato, Urbano Cairo, ha rivelato che la 7 rappresenta “la sesta rete del Paese” nella quale la conduttrice – che abbiamo conosciuto in diversi programmi della Rai – sarà dato un programma inedito, che andrà in onda nella fascia pre-serale che punterà a far riscoprire ai cittadini la lingua italiana, con un’impostazione enigmistica.

Il nuovo format, condotto dalla Balivo, dovrebbe fare il suo debutto televisivo il 12 settembre, del quale, però, non si conosce ancora il titolo.

Gli altri programmi della rete

Il programma affidato ad Aldo Cazzullo, invece, si chiamerà Una giornata particolare, nel quale – in ogni puntata – sarà raccontata la storia di un personaggio storico di spicco. Concita De Gregorio, invece, condurrà Libri protagonisti, il TGLa7, invece, avrà la conduzione di Enrico Mentana.

Il martedì torneranno Giovanni Floris con diMartedì, Andrea Purgatori con Atlantide il mercoledì, Corrado Formigli con Piazzapulita di giovedì, Diego Bianchi con Propaganda Live e Makkox il venerdì, il sabato Licia Colò con Eden – un pianeta da salvare e Massimo Giletti con L’Arena, di domenica.

Gli appuntamenti giornalieri

Per quanto riguarda il palinsesto giornaliero, restano Omnibus, condotto da Gaia Tortora e Alessandra Sardoni, Andrea Pancani con Coffee Break, L’aria che tira con Myrta Merlino e Tiziana Panella con Tagadà.

Per quanto riguarda le serie TV, sarà messa in onda la quarta stagione di Yellowstone, Servant of the People – Nascita di un presidente con protagonista il presidente ucraino Zelensky, Padre Brown e Domina.

Per quanto riguarda lo sport, andrà in onda il campionato femminile di serie A, la ginnastica ritmica e il Palio di Siena.