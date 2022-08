Kostic si avvicina alla Juventus, incontro in serata tra le parti!

La Juventus è sempre più vicina a Filip Kostic, il centrocampista serbo è ormai il primo obiettivo della società bianconera che ha bisogno di un esterno in grado di completare il tridente offensivo con Di Maria e Vlahovic in attesa del recupero definitivo di Federico Chiesa



La disastrosa amichevole contro l’Atletico Madrid ha evidenziato ancora una volta le grandi lacune della rosa bianconera che ha urgente bisogno di un regista e di un laterale sinistro per completare la propria rosa.

Da qualche settimana ormai i bianconeri hanno individuato in Filip Kostic il profilo perfetto per completare il tridente offensivo al fianco di Dusan Vlahovic ed Angel Di Maria.

Già in serata Maurizio Arrivabene incontrerà nuovamente l’entourage del calciatore per provare a chiudere la trattativa con il calciatore che ha già dato la propria disponibilità per il trasferimento a Torino.

Kostic, il prescelto di Allegri

Sfumata definitivamente la trattativa per Alvaro Morata, la Juventus è decisa a scommettere tutto su Filip Kostic, calciatore che ha impressionato nell’ultima stagione con la maglia dell’Eintracht Francoforte partecipando da protagonista alla vittoria dell’Europa League.

Kostic, il quale già condivide con il bomber bianconero Vlahovic la maglia della Nazionale serba, sembrerebbe il tassello ideale per completare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri.

Occhio infatti alla duttilità del jolly serbo, utilizzabile anche come esterno sulla fascia sinistra in un centrocampo a 4, qualora il tecnico livornese dovesse optare per un 4-4-2. L’operazione di calciomercato dovrebbe concludersi per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, con la Vecchia Signora che potrebbe strappare l’accordo al club tedesco per g15 milioni di euro di parte fissa più ulteriori tre milioni di bonus.

L’attuale numero 10 dell’Eintracht potrebbe comunque decidere di proseguire la sua esperienza in Germania almeno fino a mercoledì 10 Agosto, quando la compagine tedesca, vincitrice dell’ultima edizione di Europa League, cercherà di trionfare nella finale di Supercoppa UEFA, che si disputerà sotto il cielo di Helsinki, contro i rivali del Real Madrid, campioni in carica dell’ultima Champions League, per cercare di cancellare dalle menti e dagli occhi dei tifosi la disfatta interna contro il Bayern Monaco nella prima uscita stagionale in Bundesliga.

L’obiettivo della società bianconera sarebbe comunque quello di averlo a disposizione per la prima partita di campionato contro il Sassuolo, dove il serbo riceverebbe il calore dei suoi nuovi tifosi pronti ad accoglierlo a braccia aperte all‘Allianz Stadium, quella che, con ogni probabilità, sarà la nuova casa di Filip Kostic.