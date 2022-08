Kim Kardashian nell’occhio del ciclone: segnalata per spreco d’acqua

By

In California sono tantissime le restrizioni per contrastare la grande siccità che ha colpito lo stato, ma alcune star come Kim Kardashian continuano con lo spreco d’acqua.

Il territorio della California, a causa delle temperature eccessive che quest’estate hanno colpito molte zone del mondo, è in piena siccità e le restrizioni annunciate dal governo sono davvero tante.

Purtroppo non tutti sono rispettosi di queste regole, in particolare alcuni vip come Kim Kardashian e la sorella Kourtney, che sono state sanzionate per aver superato la percentuale consentita.

Kim Kardashian segnalata dalle autorità per spreco d’acqua in California

Kim Kardashian e la sua famiglia, tra cui la sorella Kourtney, sono diventati famosi grazie a un reality molto famoso in tutto il mondo, chiamato “Al passo con le Kardashian”.

Negli anni, Kim è diventata multimilionaria, tra mille matrimoni, figli e scoop esclusivi che hanno fatto appassionare milioni di persone nel mondo. Ma a quanto pare, essere vip non vuol dire essere perfetti, anzi.

Kim e Korutney, infatti, sono state segnalate dalle autorità californiane per aver sprecato troppa acqua in una situazione d’emergenza, ovvero un momento di siccità precaria che lo Stato si trova ad affrontare.

Le due celebrità sono tra le star che sprecano di più, superando il 150% della loro quantità d’acqua mensile. Questo è stato fatto almeno quattro volte da quando è stata dichiarata l’emergenza.

I cittadini erano stati invitati a limitare il consumo d’acqua, di innaffiare solo due volte a settimana i propri giardini e cercare di centellinare l’utilizzo quotidiano.

Ma le Kardashian non ne vogliono sapere e continuano a utilizzare questo bene primario come meglio credono. Tra le loro proprietà segnalate ci sono la casa di Kim a Hidden Hills e il terreno adiacente, come riportano i quotidiani di Los Angeles.

Mentre, Kourtney ha superato il limite di spreco nella sua villa a Calabasas.

Non sono le sole: infatti, altri vip come Kevin Hart e Sylvester Stallone sono stati segnalati tra le 2.000 persone che risultano tra i più spreconi dello Stato.

Emergenza siccità in California, mai vista così in più di 1000 anni

La California è lo stato più popoloso degli Stati Uniti d’America e quest’anno, a causa delle temperature molto elevate, sta affrontando una siccità mai vista prima.

Infatti, secondo i dati, erano almeno 1200 anni che non si vedeva una situazione così critica nello Stato, che ha deciso di imporre restrizioni ai cittadini per ridurre l’uso dell’acqua.

Ecco perché chi non rispetta le regole, come le Kardashian, non contribuisce a risolvere una situazione che purtroppo resta ancora critica, nonostante le restrizioni siano partite dallo scorso maggio.